Quoi de neuf avec Kourtney Kardashian, Scott Disick et Addison Rae?

Les fans de Kourtney Kardashian sont de plus en plus étonnés de l’état de la relation entre l’actrice à la première personne, son ex-mari Scott Disick et le nouveau venu de TikTok Addison Rae.

Avec sa publication actuelle sur Instagram, Kourtney Kardashian (41 ans) a à nouveau chauffé correctement le moulin à rumeurs. Depuis la mi-juillet, les gens se demandent si son ex-mari Scott Disick (37 ans) est lié à la sensation TikTok Addison Rae (19 ans).

Cette connexion serait extrêmement épicée, car d’une part, il a été dit que Scott Disick et Sofia Richie (21 ans) seraient réunis en couple et d’autre part, Addison Rae, avec ses 19 années douces, est presque deux décennies plus jeune que le “Keeping Up With The Kardashians” – Gockel.

Scott Disick sort-il deux fois maintenant?

Cependant, Kourtney Kardashian a posté une photo de lui-même en train de chuchoter avec Addison Rae aujourd’hui. Les deux femmes, qui semblent passer du temps ensemble depuis quelques semaines, passent actuellement des vacances ensemble.

Dans la légende, l’aînée des sœurs Kardashian-Jenner a écrit: “La petite amie de mon mari échange des histoires”. Les 98 millions d’abonnés de Kourtney ont immédiatement écouté.

Le retour du mariage avec Kourtney et Scott?

Pourquoi appelle-t-elle Addison Rae petite amie par Scott Disick? Et pourquoi l’appelle-t-elle son mari? Le couple s’est séparé en 2016 après dix ans de relation?

Avec sa légende, Kourtney Kardashian indique clairement que les trois étoiles ont une sorte de triangle amoureux. Une telle constellation d’amour inhabituelle serait bien sûr extrêmement excitante et le point culminant de la saison à venir de sa célèbre émission de télé-réalité!

Tout juste provocation

En tant qu’experts de Kardashian, nous n’y croyons pas. Nous sommes certains que l’actrice à la première personne a simplement pris la liberté de parodier les rumeurs en cours sur la vie amoureuse de son ex-mari.

Tout d’abord, Addison Rae flirte avec son collègue de TikTok Bryce Hall (20 ans) depuis longtemps. Deuxièmement, les femmes Kardashian sont très stratégiques dans le traitement d’informations trop privées.

Actualités ciblées pour le public

Même si les femmes du clan Kardashian-Jenner sont devenues célèbres pour avoir commercialisé leur vie privée, elles filtrent très précisément les messages qui doivent être diffusés au public. La grossesse secrète de Kylie Jenners (22 ans) en est la preuve parfaite.

