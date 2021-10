Les nouveautés de Disney Plus en novembre arrivent chargées de premières de Marvel et Star Wars, ainsi que d’autres contenus d’intérêt.

Le prélude de Noël nous apporte quelques cadeaux en avance pour la plateforme de streaming. Dans quoi de neuf avec Disney Plus en novembre, Nous aurons plusieurs courts métrages, documentaires, films et séries en avant-première.

Comme d’habitude, la sortie la plus attendue sur la chaîne payante est peut-être le contenu Marvel et Star Wars. Parmi eux, Shang-Chi et la légende des dix anneaux, Hawkeye, les spéciaux UCM et Boba Feet, le très attendu Hit-Monkey, et l’arrivée des trois saisons de Legion, après être passés par d’autres plateformes.

Mais pas seulement des super-héros et des Jedi vit Disney Plus. D’autres matériaux intéressants qui arriveront en novembre sont, par exemple, les premières de Jungle Cruise, la saison 33 des Simpsons en exclusivité, The Beatles : Get Back, Premise ou Dopesick : histoire d’une addiction, entre autres. Nous vous montrons maintenant une image avec la liste complète, afin que vous puissiez faire de la place dans vos horaires chargés.

Comme vous pouvez le voir, nous allons avoir un mois très complet, avec une attention particulière au 12 novembre. Il faut se rappeler que c’est à cette date que l’on célèbre le Disney + Day. La vérité est qu’il n’y a pas de meilleure façon de le célébrer qu’avec de nombreuses premières pour notre plus grand plaisir.

Allons-y !