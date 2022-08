Quoi "365 jours": films Netflix très intenses à apprécier cette semaine

Il y a quelques jours à peine, les fans de Netflix sont redevenus fous avec l’arrivée de 365 jours de plus. Ce film fait partie de la trilogie mettant en vedette Michele Morrone et Anna María Sieklucka, qui donnent vie à Massimo et Laura. Et, sans aucun doute, le film a ravi, une fois de plus, le public grâce à l’alchimie incomparable et palpable des interprètes. Quelque chose qui, bien sûr, est un point fondamental pour que cette histoire ait le grand succès qu’elle a.

Bien que, la vérité est que cette fois 365 jours de plus Il a su enchanter les fans grâce à son intrigue unique. Eh bien, maintenant, une guerre entre mafias est arrivée et, à son tour, Massimo doit faire face au fait que son mariage est en danger. De son côté, Laura est également à la croisée des chemins puisqu’elle doit trancher entre l’homme qu’elle a épousé et un nouvel amour qui rôde et complique tout.

C’est-à-dire, 365 jours de plus C’était encore plus choquant et controversé que tous les fans ne s’y attendaient. En fait, c’est pourquoi beaucoup en voulaient plus, surtout compte tenu de la fin tragique de l’histoire. Même comme ça, Netflix n’a pas encore confirmé que l’intrigue se poursuivraalors pour ne pas les rater, ce sont les 3 films similaires qu’il ne faut pas rater.

+ 3 films très intenses similaires à 365 jours que vous devriez apprécier :

1. Dépendance méchante :

Ce film n’est pas officiel de Netflix, mais il connaît le succès sur la plateforme depuis longtemps. Il a été créé à l’origine en 2014 et est maintenant un succès pour le géant du streaming. Protagonisée par William Levy et Sharon Lealla bande a une durée exacte de 105 minutes et est le film idéal à apprécier.

Synopsis du spoiler : Une femme d’affaires prospère nommée Zoe ne se contente pas d’avoir un partenaire compréhensif, deux enfants et la réussite professionnelle. Pour beaucoup, cela peut suffire, mais elle a besoin de plus, surtout en matière de sexe. Son appétit sexuel menace de ruiner sa vie de famille, mais cela la rend insatiable pour les autres hommes.

2. Confiance :

Créé en 2021, Confiance stars Victoria Justice et Matthew Daddario. D’une durée de 94 minutes, cette histoire n’est pas aussi controversée que 365 joursmais a toujours une grande intensité et montre une chimie impeccable entre les pistes.

Synopsis du spoiler : BRooke, une galeriste new-yorkaise, et son mari présentateur de nouvelles, Owen, font face à certaines éventualités dans leur relation lorsque deux inconnus entrent dans leur vie apparemment parfaite à cause de leurs tentations. Quelque chose qui, sans aucun doute, suscitera de la jalousie et de sérieux problèmes entre les deux.

3. Infidélité :

Ce film, qui n’est pas un original de Netflix et qui a été créé en 2002, est l’un des plus frappants de la plate-forme. De plus, c’est l’un des plus similaires en intensité et en drames à 365 jours. Bien sûr, la réalité est que l’histoire n’est pas du tout similaire.

Synopsis du spoiler : Connie, une mère de banlieue typique, voit son mariage stable et parfait menacé lorsqu’elle se lance dans une liaison érotique avec un homme plus jeune qu’elle.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂