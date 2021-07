Quiz : cette semaine sur « Pour l’enregistrement »

if (window.qmn_quiz_data === non défini) { window.qmn_quiz_data = new Object(); }

Vous pensez être au courant des dernières actualités, données et tendances de Spotify ? Répondez à notre quiz pour tester à quel point vous avez suivi. 1. Selon Lee Foster, directeur général et partenaire d’Electric Lady Studio, l’idée de « Vivre chez Electric Lady » remonte à . . . A. 1994 B. Début des années 80 C. L’été ’69 D. Milieu des années 70 2. Nommez une liste de lecture notre groupe de curation mondial de danse Les membres de (GCG) recommandent à tous ceux qui cherchent à se faire une idée du genre. A. Les têtes d’affiche B. gifle ! C. pleurer sur la piste de danse Tout ce qui précède 3. Cette année marque le 25e anniversaire dont les Spice Girls ont frappé ? Un arrêt » B. « Pimentez votre vie » C. « Aspirant » D. « Vive pour toujours » 4. Dans cette année Culture Suivant rapport, nous avons constaté que 40 % des milléniaux et de la génération Z accordent la plus haute confiance à quel type de média ? Une télévision B. Podcast C. Radio D. Journal 5. Nous avons regardé Données de streaming de 90 jours pour 7 de nos 80+ marchés les plus récents. Quel marché possède 8 de ses 10 meilleures chansons locales du même artiste ? A. Sénégal B. Géorgie C. Cambodge D. Trinité-et-Tobago 6. Dans le dernier épisode de Spotify : pour mémoire , on regarde le Application Spotify Greenroom . Qu’est-ce que Spotify Greenroom ? A. Une application qui vous apprend à prendre soin des plantes B. Une application qui met en avant les meilleurs studios de musique du monde C. Une application qui donne des conseils pour aider l’environnement D. Une application pour l’audio en direct qui permet aux utilisateurs d’héberger ou de participer à des conversations en direct 7. Artiste RADAR Nathy Peluso , qui s’est fait un nom en mélangeant les genres et en repoussant les limites de sa musique, a sorti son dernier single le 7 juillet. Quel est le titre de sa nouvelle chanson ? A. « Mafiosa » B. « No Se Perdona » C. « Gato Malo » D. « Femme d’affaires » 8. Les stars allemandes des réseaux sociaux Julien Bam et Rezo sont sur le point de lancer leur nouveau podcast, Hobbylos . Quand les deux ont-ils commencé à faire des vidéos ensemble ? A. 2012 B. 2014 C. 2016 D. 2017 Précédent

