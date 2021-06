Quiz : cette semaine sur « Pour l’enregistrement »

if (window.qmn_quiz_data === non défini) { window.qmn_quiz_data = new Object(); }

Vous pensez être au courant des dernières actualités, données et tendances de Spotify ? Répondez à notre quiz pour tester à quel point vous avez suivi. 1. Grande nouvelle pour le Daddy Gang : Spotify s’associe au populaire podcast Appelle son papa . Quand tous les épisodes nouveaux et existants seront-ils disponibles gratuitement exclusivement sur la plateforme ? A. 21 août B. 15 décembre C. 1er septembre D. 21 juillet 2. Cette semaine, nous avons déployé Spotify Chambre verte , notre nouvelle expérience audio en direct. Quelles fonctionnalités l’application comprend-elle ? A. La possibilité pour tout utilisateur d’héberger ou de participer à des salles en direct B. Un moyen de rejoindre Greenroom en utilisant vos informations de connexion Spotify C. Capacités d’enregistrement pour que vous puissiez compléter votre contenu à la demande avec des conversations en direct Tout ce qui précède 3. Cette semaine marque juinteenth , qui coïncide également avec le Black Music Month. Ces deux dates marquent un moment historique pour réfléchir et célébrer les contributions, les réalisations et l’impact de la communauté noire sur la musique et la culture . Lequel des sujets suivants est un sujet que notre collection de podcasts mettra en évidence ? A. Des politiciens révolutionnaires B. Black Wall Street C. Rap ​​et hip-hop D. Stars de cinéma et chanteurs noirs 4. Quinta Brunson a organisé une liste de lecture Spotify exclusive à associer à ses nouveaux mémoires, elle mème bien , mais elle a également partagé une chanson qui représente le mieux le livre. Quelle chanson a-t-elle choisi ? A. « Space Jam » par les DJ de Quad City B. « Symphonie n° 5 » de Beethoven C. « Changements » par Charles Bradley D. « Pin & Gingembre » par Amindi 5. Vrai ou faux : Spotify est préinstallé sur de nombreux Samsung Smartphones et tablettes Galaxy. Une véritable B. Faux Précédent

Suivant

window.qmn_quiz_data[« 14 »] = {« quiz_id »: »14″, »quiz_name »: »Quiz hebdomadaire 6.17″, »disable_answer »: »0″, »ajax_show_correct »: »1″, »progress_bar »: »0″, »error_messages »:{ » email »: »Pas une adresse e-mail valide ! », »number »: »Ce champ doit être un nombre ! », »incorrect »: »Le texte saisi n’est pas correct ! » », »empty »: »Veuillez tout remplir champs obligatoires! »}, »first_page »:false}

Le post Quiz : Cette semaine sur ‘For the Record’ est apparu en premier sur Spotify.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂