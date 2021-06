Quiz : cette semaine sur « Pour l’enregistrement »

1. L’acteur et activiste Adrian Grenier a cofondé l’association à but non lucratif Lonely Whale pour créer une communauté, se connecter avec l’océan et lutter contre les déchets plastiques. À quelle fréquence unique la vraie baleine solitaire, l’homonyme de l’organisation, chante-t-elle ?

A. Mezzo soprano B. 8 000 hertz C. 52 hertz D. 1 hertz