Quinta Brunson, créatrice d’Abbott Elementary, parle du succès et de l’inspiration de l’émission

ABC École primaire Abbott a été un énorme succès depuis sa première saison en décembre 2021. Créée par et mettant en vedette Quinta Brunson, la comédie saine sur le lieu de travail suit un groupe d’enseignants déterminés à aider leurs élèves du centre-ville à réussir (ainsi que leur directeur hilarant et incompétent).

Brunson, qui a remporté trois nominations aux Emmy pour École primaire Abbotts’est entretenue avec The Hollywood Reporter plus tôt ce mois-ci pour discuter de ce qui, selon elle, a fait de la série un tel succès.

« Je voulais que ça aille là où les gens n’allaient pas », a-t-elle déclaré à propos de sa décision de faire École primaire Abbott une série réseau plutôt qu’un câble ou un streaming. « J’ai étudié le marketing; vous pouvez soit créer un nouveau marché, soit continuer à jouer sur le marché existant. Honnêtement, l’espace du streaming et du câble était dépassé. Abbott n’était pas nécessairement granuleux ou sombre – je n’avais aucun intérêt à le rendre granuleux et sombre. »

L’actrice et comédienne a crédité la salubrité du spectacle comme faisant partie de son succès; Brunson a poursuivi en réaffirmant les déclarations précédentes selon lesquelles École primaire Abbott ne s’attaquerait pas au problème brûlant des fusillades dans les écoles malgré les demandes de certains.

« Je n’essaie pas d’aborder des sujets, j’essaie juste de montrer ce qui se passe dans cette école aujourd’hui », a-t-elle déclaré.

École primaire Abbott a été félicité pour sa représentation réaliste des enseignants dans une école sous-financée. Des enseignants devant acheter leurs propres fournitures de classe aux bâtiments en mauvais état, Abbott n’hésite pas à montrer les réalités du système scolaire public.

Il s’avère que le réalisme vient des expériences réelles de Brunson.

« J’ai grandi avec ma mère en tant qu’enseignante pendant des années. Je suis allé à l’école où elle enseignait, alors j’ai passé beaucoup de temps avec elle le matin et après l’école, complètement ancrée dans la vie scolaire. Quand j’ai déménagé à LA, j’y retournerais [visit] ce décor que je connaissais si bien. je [started] en le regardant avec un œil différent », a-t-elle déclaré à propos des débuts de la série.« La familiarité de celle-ci vous apparaît un peu plus. Comme, je me souviens de ce sentiment. Je me souviens de l’odeur. Et j’ai vu les collègues de ma mère entrer et sortir. J’ai remarqué que ma mère gardait toujours une certaine récolte de collègues autour d’elle. Sa relation avec le directeur a toujours été unique; le gardien a toujours joué un rôle essentiel dans ma vie, car j’étais un enfant qui restait à l’école jusqu’à 5 heures de l’après-midi. J’aime beaucoup les comédies en milieu de travail, ce sont juste mes choses préférées au monde. J’ai vu tous les personnages si facilement, c’était tellement complètement formé pour moi. Ma connaissance de ce monde [came] à portée de main. »