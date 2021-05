Quincy Jones se souvient de la fois où il a rencontré Michael Jackson

Grâce à sa série spéciale d’interviews «Icon», The Hollywood Reporter a eu une longue conversation avec le producteur exceptionnel Quincy Jones, qui à 88 ans, continue d’être l’une des personnalités les plus influentes de l’industrie de la musique.

Après avoir fait des déclarations enflammées à propos d’Elvis Presley, Jones a également partagé son expérience en rencontrant Michael Jackson alors que le chanteur n’avait que 12 ans, date à laquelle il se préparait à commencer sa carrière solo.

«Quand il avait 12 ans chez Sammy Davis, il m’a dit quand il a décidé de faire ‘The Wiz’, (comédie musicale inspirée de The Wizard of Oz avec de la musique funk), il a dit: ‘J’ai besoin de vous pour m’aider à trouver un producteur. Je suis prêt à faire mon premier album solo », a déclaré Jones.

Jones a déclaré qu’il était impressionné par le dévouement de Jackson malgré son jeune âge. Bien qu’il n’ait pas produit son premier album, il collaborera en 1979 avec lui sur « Off The Wall », son cinquième album studio, suivi de « Thriller » en 1982 et de « Bad » en 1987. Ces trois matériaux seront les albums les plus populaires. vendu dans la carrière du « roi de la pop ».

Quincy Jones, qui compte actuellement 28 Grammys pour son travail de producteur, a noté que le jeune Jackson «savait faire ses devoirs» quand il s’agissait d’autres artistes, «que ce soit Fred Astaire, Gene Kelly ou qui que ce soit, James Brown. Il a également fait des copies d’Elvis. «Le roi de la pop», mec, allez », commenta-t-il.

Dans la même interview, Jones a souligné son refus de travailler aux côtés de nul autre que le célèbre «roi du rock and roll», Elvis Presley, soulignant qu’il était raciste. À l’époque, le producteur composait du matériel pour Tommy Dorsey dans les années 1950. Quand Elvis a voulu aller le voir, Dorsey a souligné qu’il ne voulait pas travailler avec lui, prétendument à cause de son racisme. Jones n’a pas partagé plus de détails.

Quincy Jones partagerait enfin son point de vue sur le racisme lorsqu’il était interrogé sur les manifestations à la suite de l’affaire George Floyd, notant que tout cela arrivait et que le racisme et la misogynie ne peuvent pas être naturels, que quelqu’un devait l’apprendre de quelque part.