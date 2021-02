Quiet coupable, Diablo II Resurrected ne remplace pas Diablo II

Il semble que, bien que basé sur les hôtes, Blizzard ait appris. Diablo II Resurrected ne remplace pas Diablo II.

Il y a des entreprises qui font les choses mal en voulant (ou du moins il semble) mais il y en a d’autres qui essaient parfois de résoudre la merde qu’elles ont commise. Il semble que Blizzard soit dans ce deuxième groupe car il a confirmé que Diablo II Resurrected ne remplace pas Diablo II. Autrement dit, il ne mangera pas les serveurs du jeu original.

Nous disons qu’il apprend de ses erreurs car, si vous vous en souvenez bien, en plus de jouer avec Warcraft III Reforged pour son contenu et ses « améliorations », il a également mangé le jeu original. Cela, loin de paraître une bagatelle, a laissé les joueurs sans communautés, sans clans, sans classement et sans possibilité de récupérer certains éléments. Et bien sûr, ils se sont un peu mis en colère.

Justement, et pour éviter cela, Blizzard a confirmé, lors de l’événement Diablo II Resurrected, que cela ne se reproduira plus. L’une des prémisses de ce jeu est que le Diablo II original restera toujours l’original. Par conséquent, la remastérisation sera directement considérée comme un produit différent à tous les niveaux.

Cela signifie que vous pouvez continuer à jouer au jeu PC ou choisir la version HD qui atteindra également les consoles. Mais quel que soit celui que vous choisirez, chacun d’entre eux aura sa progression, ses services et le reste des éléments qui les caractérisent.

Oui c’est vrai que Diablo II Resurrected a le code de base de l’original. Et cela malgré la nécessité de créer l’œuvre d’art à partir de zéro à de nombreuses reprises. Pas seulement parce qu’il a joué, mais parce que certains actifs ils avaient été perdus. Alors les autres viennent vous dire que vous êtes un désastre pour ne pas savoir où vous avez laissé les clés. Eh bien tirez. Blizzard a perdu des choses plus importantes. Et c’est Blizzard!

Mais en laissant cela de côté, nous pouvons respirer facilement. Quand il viendra (cette année supposément) Diablo II Resurrected ne mangera pas son «papa».