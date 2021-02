Quicksilver et plus de surprises dans un nouvel épisode de WandaVision sur Disney +

Cela ne cesse de s’améliorer! WandaVision a créé ce vendredi le cinquième épisode de sa première saison et a laissé les fans en attente avec un chapitre plein de révélations. La surprise par l’apparition de Quicksilver a pris tous les éclairs dans une version qui a beaucoup avancé l’histoire. Découvrez les meilleures réactions des fans!

Contient des spoilers

« Un épisode très spécial » était le nom de la première qui a placé l’intrigue dans une sitcom des années quatre-vingt. L’ouverture a été inspirée de la célèbre série Liens familiaux diffusé entre 1982 et 1989. Alors que l’épisode était ancré dans Westview, Il a également montré comment les agents de SWORD se sont suffisamment rapprochés pour parler à Wanda.

Comme prévu, Vision s’est méfiée des intentions de Wanda et a commencé à poser des questions clés pour comprendre ce qui se passe. Il était étrange à propos des attitudes d’Agnès et a réaffirmé sa méfiance lorsqu’il a déprogrammé Norm. Son collègue est revenu à son état naturel et Il a demandé de l’aide parce que la sorcière écarlate le faisait souffrir.







Dans le même temps, les chercheurs ont progressé dans l’élaboration du plan Scarlet Switch. Darcy Lewis a combattu l’univers mystérieux en tant que HEX et ils ont envoyé un drone pour communiquer avec Wanda. Pour la première fois, le personnage d’Elizabeth Olsen a émergé du dôme qu’elle a créé et a affronté les agents. « Maintenant, j’ai tout ce que je veux », étaient ses mots quand ils lui ont demandé ce qu’il cherchait.

En outre, les jumeaux et la figure du chien ils étaient une indication que Wanda pourrait reconsidérer ses intentions. Les enfants grandissent comme il leur convient et ils voulaient le faire avec la mort de leur animal de compagnie, mais leur mère leur a dit qu’ils ne pouvaient pas échapper aux problèmes en les ignorant. Que fait-elle exactement?

Je ne peux pas arrêter de penser à Evan Peters comme Pietro Maximoff dans #WandaVision. Ça m’a fait l’aube, le jour, la semaine, le mois, tout ️.

Statut: encore plus amoureux d’Evan Peters. pic.twitter.com/gC8AaQcMup – Michelle Cruz (@ Michelle_Cruz22)

5 février 2021





La fin a été le moment le plus marquant pour les fans: juste au moment où Vision a tenu tête à Wanda parce qu’il a découvert qu’elle contrôlait tout à Westview, la sonnette sonna et une grande surprise apparut. De l’autre côté était Quicksilver d’Evan Peters de l’univers X-Men. Les fans ont été étonnés car ils attendaient Pietro de Aaron Taylor-Johnson sur papier et ils l’ont montré sur les réseaux sociaux.