Quibi a officiellement fermé ses portes

C’est officiellement éteint pour Quibi. Il a été annoncé en octobre que le service de diffusion en continu de forme courte, qui a été lancé avec une grande ambition et un grand nombre de contenus coûteux, le regroupait et se fermait. Maintenant, le jour est venu. L’application a été fermée et elle n’est plus disponible au téléchargement, la société arrêtant le support le 1er décembre, comme promis. Ainsi, nous sommes arrivés à la fin d’un étrange chapitre des guerres en continu.

Fondé par Jeffrey Katzenberg avec Meg Whitman à bord en tant que PDG, Quibi s’est lancé le 6 avril dans un monde pour lequel il n’était pas prêt. Le plan, sans aucun doute, n’était pas de lancer un service de streaming uniquement mobile conçu pour un visionnage en déplacement pendant une crise mondiale qui maintenait la plupart des gens chez eux. Mais c’est exactement ce qui s’est passé. Les abonnés ne se déplaçaient pas et l’entreprise ne pouvait tout simplement pas se maintenir. Dans un message publié sur le site Web de la société, il a été confirmé que le 1er décembre serait le dernier jour pour utiliser le service.

« Quibi a pris la décision difficile de se retirer. Nous prévoyons que le service cessera de diffuser le ou vers le 1er décembre 2020. Nous apprécions le soutien que nous avons reçu de nos clients et tenons à vous remercier de nous donner l’occasion de vous divertir . «

.

Cela s’est en effet produit. Quibi n’est plus disponible au téléchargement. Ceux qui se sont abonnés et / ou ont téléchargé l’application de streaming précédemment peuvent toujours l’ouvrir. Ils ne peuvent tout simplement pas se connecter à leurs comptes. En essayant de le faire, on est simplement accueilli avec un message d’erreur. L’application restera sur l’appareil jusqu’à ce qu’elle soit supprimée. Le contenu, qui comprenait des heures illimitées d’émissions courtes et à prix élevé de créateurs de la liste A, va maintenant devoir essayer de trouver une nouvelle maison.

Quibi a réussi à lever un financement de 1,75 milliard de dollars. L’idée était de créer un contenu haut de gamme de forme courte, étiqueté comme «bouchées rapides», généralement moins de dix minutes par épisode. Cela comprenait des réveils de Reno 911! et Punk’d, ainsi que des originaux comme Mannequin et Die Hart. La société aurait dépensé 6 millions de dollars par heure de contenu produit. L’un des plus gros problèmes pour gagner du terrain était le fait que l’application n’était disponible que sur les appareils mobiles. Ceux qui ont payé pour s’abonner ne pouvaient pas le regarder sur leur téléviseur, du moins pas facilement. Le service a coûté 4,99 € avec des publicités et 7,99 € sans publicités par mois.

L’une des statistiques les plus accablantes est que 90% des utilisateurs ont quitté le service après l’expiration de l’essai gratuit. Sans oublier qu’en plus de Netflix, Hulu et Amazon, la société était également en concurrence avec Disney +, Apple TV +, HBO Max et Peacock. Sans parler de YouTube, car ils traitaient de contenu mobile de forme courte. La grande question est maintenant de savoir ce qu’il advient de la bibliothèque de contenu. Pour l’instant, aucun acheteur n’est apparu mais il pourrait être difficile de naviguer dans les problèmes de droits. Toute personne ayant des questions peut se rendre sur Quibi.com pour obtenir des réponses sur sa page FAQ de fin de service.

Sujets: Quibi, Streaming