Qui vient de devenir la chanteuse et actrice la plus riche du monde

Les chiffres impressionnants que gagnent les plus grandes célébrités ! Dans les dernières heures, les mouvements récents réalisés par deux artistes célèbres qui fait d’eux la chanteuse et actrice la plus riche du monde. Il s’agit de Rihanna Oui Reese WitherspoonIls n’ont pas seulement amassé leur fortune pour leurs performances sur scène. Comment ont-ils fait ?

D’une part, Forbes a révélé que le patrimoine de l’interprète d’Umbrella s’élevait à 1,7 milliard de dollars produit des dernières valorisations boursières de sa ligne de cosmétiques appelée Beauté Fenty. Le chanteur détient 50% de la société qui a été évaluée à 2,8 milliards de dollars. Autrement dit, l’essentiel de ses revenus correspond à son activité professionnelle.

Rihanna (Getty)



La même chose se produit avec Cuillère Blanche, qui est devenue l’actrice la mieux payée de la planète selon les données du Wall Street Journal. Le média a rapporté que le protagoniste de Legally Blonde a vendu une partie de sa société de production Hello Sunshine et a un capital total de 400 millions de dollars.

Reese Witherspoon (Getty)



L’opération a été réalisée par un total de 900 millions de dollars, mais une partie estimée en 120 millions correspondent à l’artiste. Malgré la vente, Reese continuera à prendre des décisions exécutives car il occupera un poste de direction. La société est un producteur de contenu à succès qui a à son actif la série de HBO Gros petits mensonges Oui Des petits feux partout, d’Amazon.

Autres tentatives de Rihanna et Reese Witherspoon

De son côté, Rihanna a aussi une autre entreprise qui lui fait du profit : c’est une entreprise de lingerie appelée Savage x Fenty, d’une valeur de 270 millions de dollars. À son tour, il récolte de grosses sommes d’argent de ses tournées et vend des disques.

Cuillère Blanche Il n’est pas non plus laissé pour compte parce qu’à son tour il a une autre entreprise qui génère de l’argent. C’est son club de lecture officiel où il recommande et promeut chaque mois des livres qui mettent les femmes au centre du sujet.. Rien que sur Instagram, il compte plus de deux millions de followers et mobilise des milliers de dollars.