Qui veut être un gagnant millionnaire a donné la plupart de son argent

Wonderbox Coffret cadeau - Coups de cur à Nantes - Beauté & bien-être

Coffret cadeau Wonderbox - Entre terre et océan, irriguée par le plus long fleuve de France , la cité des Ducs renferme des richesses inestimables qui sauront vous surprendre. À travers son incroyable patrimoine historique, architectural et artistique, Nantes séduit par son effervescence. Égayez vos papilles le temps dun voyage culinaire singulier, comblez vos sens lors dune séance de relaxation, évadez-vous pour le week-end ou testez une des nombreuses activités proposées dans et autour de cette jolie ville portuaire.nnLes massages proposés dans ce coffret ont une finalité de bien-être et de relaxation et ne s'apparentent en rien à une pratique médicale. - Coffret cadeau Wonderbox