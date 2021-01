Qui utilise les plantes cultive le bien-être

Celui qui guérit, qui parfume, apporte de la beauté et transforme. Qui êtes vous? Quelle énergie émet-il?

Si délicates et incroyablement fortes, les fleurs et les femmes ont des dons et des énergies qui en font des déesses, en se connectant à la source supérieure du bien, quelle que soit leur religion ou croyance.

L’énergie des plantes et des fleurs, inépuisable, captée directement par l’énergie du Soleil transmutée en sève de Vie, contrairement à l’être humain, est exempte de pensées, puisque l’esprit, en fonction de sa vibration, pourrait déformer ou gaspiller cette énergie.

Plein de haute énergie de la nature, son champ d’énergie est pur et transmet la paix, l’harmonie, la sécurité, la joie et bien plus encore, grâce à sa présence simple mais puissante, une fleur peut changer l’énergie d’un environnement, peut harmoniser et stabiliser l’esprit , créant un lieu propice à la santé et au bien-être.

Il devrait donc être aussi avec nous, êtres humains, que libérés des pensées et des énergies denses, ce qui entrerait en action, ne serait que le pouvoir de guérison, de dynamisation, de transformation et enfin, la capacité de s’épanouir, de réussir dans tout ce qui est disponible à réaliser.

La somme de l’énergie féminine et de l’énergie du règne végétal, y compris les plantes, les herbes, les légumes, les fleurs et le monde de la botanique, à partir duquel nous recherchons son énergie, j’appelle la phytoénergétique, une science capable de promouvoir des normes élevées de résultats physiques, mentaux et spirituels. vibrationnel.

A travers des pratiques telles que le jardinage, la culture de plantes médicinales, de légumes bio, de fleurs ornementales et comestibles, nous entrons en contact avec les plus subtiles et les plus puissantes de l’Univers. À partir de là, un cycle de soins mutuels, où cultiver la plante qui peut favoriser sa guérison et accompagner son développement, ainsi que placer une intention positive, établit une relation qui renforce et favorise la guérison au cultivateur et le développement potentiel, au cultivé .

Son application par l’alimentation biologique et naturelle, l’ingestion de thés, d’infusions, d’arômes, de teintures et bien plus encore, à partir de plantes fraîches, qui ont été préservées dans leur domaine subtil, en surveillant et en participant à leur culture, garantit et élargit votre pouvoir d’action.

Cultiver la vie, cultiver le bien-être, apprendre le langage des plantes, de ces êtres très subtils, qui étaient considérés comme des entités divines par les cultures ancestrales, celtiques, indigènes, orientales et d’innombrables civilisations anciennes, qui, comme un portail vers le Divin, ils peuvent élargir notre conscience, développer notre perception et aiguiser notre intuition. Et par conséquent, l’estime de soi et l’élévation spirituelle.

Selon Johann Goethe: La nature est le seul livre qui offre un contenu précieux dans toutes ses feuilles.

Donc: être humain + être subtil (plantes) = bien-être.