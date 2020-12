Qui utilise les arômes dans la garde-robe s’entend bien

Savez-vous que lorsque vous ouvrez le placard, choisissez une pièce que vous n’avez pas utilisée depuis un moment, et lorsque vous la mettez sur votre corps, sentez-vous cette fameuse chose stockée? Personne ne mérite de s’habiller et de sentir qu’il est encore dans le placard, à cause de la forte odeur qui peut être imprégnée dans les vêtements.

Mais cette réalité peut changer! Utiliser des techniques d’aromathérapie à l’intérieur de la garde-robe est un excellent moyen d’insuffler à vos pièces des arômes plus agréables et, en plus, d’éliminer les mauvaises odeurs, comme la moisissure ou les acariens, qui sont courantes à l’intérieur.

Si c’étaient les seuls avantages, cela en vaudrait la peine. Mais l’utilisation de parfums ciblés fait bien plus que rendre votre vie plus parfumée. L’aromathérapie est une technique développée qui, à travers différentes odeurs – et, par conséquent, des stimuli aromatiques – parvient à changer différents aspects de votre vie.

Ci-dessous, vous trouverez cinq façons différentes d’utiliser les parfums à l’intérieur de votre garde-robe. Lorsque vous les mettez en pratique, votre garde-robe ne sera plus jamais la même et vos vêtements auront toujours un parfum agréable. Et bien sûr, en plus, votre vie recevra également d’autres avantages. Prendre plaisir!

Tbye, bye, moule!

Personne ne mérite l’odeur de moisissure, de moisissure, de champignon ou d’acariens dans le placard (en fait, personne ne le mérite nulle part). Pour mettre fin à cette situation désagréable, utilisez de l’huile essentielle de cèdre! En plus d’avoir un arôme légèrement boisé, il élimine les moisissures et autres corps indésirables de vos pièces.

L’énergie négative? C’est fini!

Nos chaussures apportent beaucoup de saleté dans la maison, après tout, elles sont en contact direct avec le sol qui, selon les endroits où vous passez, sont vraiment assez sales. La première astuce est donc de ne pas porter de chaussures à l’intérieur. Dès votre arrivée, enlevez toute la saleté que vous pouvez obtenir sur les semelles de vos chaussures et rangez-les dans l’étagère à chaussures. Pour les conserver davantage, laissez-les avec une odeur plus agréable et évitez tout de même les énergies négatives qui viennent de la rue, utilisez de l’huile essentielle de cannelle dans les étagères à chaussures!

Plus d’amour s’il te plaît!

Qu’est-ce que c’est de ne rien porter? La grande majorité des fois, nous disons cela, nous avons ce sentiment, mais nos armoires sont remplies de pièces. Dans de tels cas, au lieu de manquer pour faire du shopping, utilisez de l’huile essentielle dans votre placard. Les plus agrumes sont les meilleurs pour ce type de situation, ainsi que ceux de la bergamote et de la mandarine. Les huiles essentielles d’agrumes apportent plus de fraîcheur, en plus de la sensation de plaisir et de bonne humeur. Cela vous fera regarder vos pièces d’une autre manière et, bien sûr, elles seront très parfumées lorsque vous les utiliserez!

Pas de stress!

Voulez-vous rendre votre garde-robe plus parfumée (en fait, y mettre une odeur) et, de plus, devenir une personne plus calme et paisible? Ceci est possible en utilisant de l’huile essentielle de lavande, qui a un parfum incroyable (quelques gouttes suffisent pour parfumer un grand espace) et aide à éliminer le stress, à réduire l’anxiété et à combattre la dépression. En fait, il vaut la peine de dire que, pour l’aromathérapie, l’huile essentielle de lavande est l’une des plus polyvalentes qui existent, car elle présente plusieurs avantages et utilisabilité. Par conséquent, l’acquérir en vaudra certainement la peine pendant plusieurs moments de votre vie!

Juste de la joie!

Avez-vous besoin d’un coup de pouce supplémentaire pour faire face à la routine chargée de la semaine? L’huile essentielle de menthe poivrée est un allié puissant pour vous rafraîchir. C’est comme si cela aidait à éliminer le poids supplémentaire que la fatigue et le stress provoquent au quotidien, et que vous vous sentiez suffisamment léger pour affronter le nouveau jour de la meilleure façon possible. Sans oublier que l’arôme est incroyable. C’est un parfum fort et vraiment puissant. La différence se fait très vite sentir!

Comment utiliser les huiles?

Les huiles essentielles sont utilisées de différentes manières. Plus précisément dans les armoires (qui comprennent les casiers, les tiroirs, les casiers à chaussures, entre autres), il existe une manière courante de les utiliser: dans des sachets. Les fameux sachets que même nos grands-mères avaient l’habitude de mettre dans les tiroirs – il suffit de choisir l’arôme que vous souhaitez mettre dans chacun.

Vous pouvez également utiliser des huiles essentielles en spray (c’est peut-être le moyen le plus pratique). Mélangez 50 millilitres d’huile de céréales avec 20 gouttes de l’huile essentielle de votre choix. Secouez un peu et éternuez à certains points stratégiques.

Il est important de savoir que, pour ressentir l’effet de l’huile, il faut en utiliser une à la fois. Et il n’y a pas de bonne période d’utilisation. Lorsque vous sentez que l’arôme est passé et que ce qui devait être équilibré a été ajusté, vous pouvez déjà utiliser une autre huile essentielle.