Qui travaille chez Haven, le nouveau studio dans lequel investit Sony?

Sony a beaucoup annoncé qu’il investissait dans Haven Studios plus tôt dans la journée, un nouveau studio indépendant dirigé par Jade Raymond. Ayant passé du temps chez EA et Google depuis son départ d’Ubisoft, Raymond a suggéré dans son article d’introduction au blog PlayStation qu’elle était impatiente de «se recentrer sur les jeux dans un endroit où nous pouvons pratiquer notre artisanat sans barrières ni obstacles».

Bien sûr, cela fait à peine un mois que Stadia a fermé ses efforts internes, donc nous en sommes aux premiers jours. À partir de la toute nouvelle page LinkedIn du développeur, nous pouvons supposer que Haven ne compte actuellement que quatre employés, dont beaucoup ont suivi Raymond de Google (et certains même EA avant cela).

D’après ce que nous pouvons dire, l’équipe a été cofondée par Raymond et Paola Jouyaux, une productrice senior qui a travaillé sur des titres comme Watch Dogs, Child of Light et Far Cry Primal. Le couple est rejoint par le directeur technique Leon O’Reilly, qui a précédemment occupé le poste de directeur technique dans des entreprises comme – vous l’avez deviné – Ubisoft, EA et Google.

La seule «nouvelle» recrue semble être Daniel Drapeau, qui a quitté Ubisoft Montréal pour travailler comme directeur de jeu. Pour autant que nous puissions en juger, c’est la somme du studio jusqu’à présent, mais il commencera vraisemblablement à se doter de personnel relativement bientôt. Évidemment, il faudra du temps à l’équipe pour s’établir, alors ne vous attendez pas à ce que quoi que ce soit en ressorte pendant un certain temps.

Il est curieux que Sony ait décidé de rendre cette nouvelle publique pour être honnête. On ne peut s’empêcher de se demander si tout le bruit du camp Xbox l’a convaincu de faire une annonce de sa propre initiative; D’un autre côté, l’équipe de Raymond pourra probablement croître plus vite maintenant qu’elle est officiellement annoncée.

Quoi qu’il en soit, nous avons hâte de voir ce qui découlera de cette entreprise, mais il faudra attendre quelques années avant de le savoir.