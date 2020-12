Qui succédera à la Peugeot 208 au Car Of The Year 2021?

Après quelques mois de connaissance de la liste préliminaire des candidats aux World Car Awards 2021 et il y a quelques semaines, les candidats à la voiture de l’année au France ont été révélés; aujourd’hui nous vous proposons les modèles sélectionnés par Car Of The Year, ou COTY, qui choisira la voiture internationale (Europe) de l’année pour 2021.

L’année dernière, le prix a été remporté par la Peugeot 208, qui a atteint 281 points, devançant la Tesla Model 3 (242 points) et la Porsche Taycan (222 points).

Comment fonctionne COTY?

Fondé en 1964 par divers médias spécialisés européens, Car Of The Year est le plus ancien prix de l’industrie automobile.

Pour être sélectionné pour ce prix, ce ne sont pas les marques qui enregistrent leurs modèles. Les modèles sont éligibles ou non s’ils répondent à certains critères imposés par la réglementation.

Ces critères incluent, par exemple, la date de lancement ou le nombre de marchés sur lesquels il est vendu – le modèle doit être en vente à la fin de cette année et sur au moins cinq marchés européens.

Dans l’édition de cette année, 60 jurys de 23 pays, dont le France – représenté par Joaquim Oliveira et Francisco Mota -, ont sélectionné les 29 modèles suivants:

Placez vos paris. Lequel de ceux-ci succédera à la Peugeot 208?

Le lauréat sera annoncé le 2 mars 2021 à Genève, en Suisse, mais avant cela, dans moins de deux semaines, le 5 janvier, cette liste de 29 candidats sera réduite à sept finalistes.