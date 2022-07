Qui sont Luis et Danny Moncada, les frères Salamanque de « Better Call Saul » et « Breaking Bad »

Bien qu’ils restent la plupart du temps silencieux, les cousins ​​de Salamanca sont des personnages importants de l’univers créé par Vince Gilligan. Ils sont apparus dans « Breaking Bad » et a également participé à « Better Call Saul »qui se terminera par sa sixième saison.

Les personnages intimidants joués par Luis et Danny Moncada ont fait leur première apparition dans la série originale de AMC au Mexique portant des costumes en peau de requin et des bottes de cow-boy pointues avec des crânes argentés sur les orteils.

Leonel et Marco Salamanca sont les neveux d’Hector et ce sont de redoutables assassins qui n’hésitent pas à éliminer leurs cibles, donc, le réalisateur de « Breaking Bad» cherchait deux acteurs à l’allure intimidante, il a donc embauché les cousins ​​Moncada.

Héctor Salamanca accompagné de ses neveux Leonel et Marco dans « Better Call Saul » (Photo : AMC)

QUI SONT LUIS ET DANNY MONCADA ?

Luis et Danny Moncada sont des acteurs et frères honduriens-américains connu pour leur rôle de « Los primos » Leonel et Marco Salamanca dans le drame criminel « Breaking Bad« et ses retombées »Tu ferais mieux d’appeler Saul”. Bien qu’ils jouent des jumeaux, Luis a en fait environ trois ans de plus que Daniel.

Les frères Moncada ont longtemps été en prison, avant de travailler aux côtés de Bryan Cranston et Aaron Paul. Ils ont admis que peu de temps après leur arrivée à Los Angeles, ils avaient rejoint un gang pour éviter d’être harcelés parce qu’ils ne parlaient pas anglais.

Luis, 45 ans, a été le premier à rejoindre le gang alors qu’il n’avait que 20 ans. Danny a également rejoint le gang et avec son frère, ils ont commis plusieurs crimes qui les ont conduits en prison.

Les jumeaux de Salamanca remettent les 7 millions de dollars à Jimmy dans « Better Call Saul » (Photo : AMC)

COMMENT AVEZ-VOUS REJOINT LE CAST DE « BREAKING BAD » ?

Après avoir retrouvé leur liberté, ils ont décidé de chercher des emplois honnêtes. Luis est devenu garde du corps à Hollywoodet un jour inattendu, Vince Gilligan lui propose un rôle dans «Breaking Bad» malgré son manque d’expérience d’acteur.

Bien que le dialogue des méchants les plus redoutés d’Albuquerque ait été minime, Luis et Danny Moncada devaient perfectionner leurs gestes, leur marche, leur langage corporel et d’autres aspects.