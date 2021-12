Qui sont les vrais partenaires des acteurs de Spider-Man : No Way Home

Parmi la liste des meilleures sorties de l’année, les plus attendues ne peuvent échapper : Spider-Man : Pas de chemin à la maison. Le dernier ajout à Univers cinématographique Marvel est devenu un superproduction trois jours seulement après son lancement officiel, se positionnant ainsi dans les tendances. Et parmi les données qui suscitent le plus de curiosité, les fans de la franchise de super-héros ont voulu savoir s’il y avait vrais couples sur le plateau tout comme ils étaient Tobey Maguire et Kirsten Dunst, Oui Andrew Garfield et Emma Stone à l’époque. Ici, nous avons la réponse!

+ Les vrais couples du casting de Spider-Man : No Way Home

+ Tom Holland et Zendaya

On sait que le couple principal a également rencontré l’amour dans la vraie vie. Tom Holland (Peter Parker) et MJ (Zendaya) ils ont commencé à être amis avec le tournage de Spider-Man : Retrouvailles, sorti en 2017, et cette année – après que les paparazzi les ont surpris en train de s’embrasser dans une voiture – ils ont décidé d’officialiser leur relation. Lors des interviews promotionnelles du film et de l’avant-première, ils n’ont pas caché leur idylle et se sont avérés être un couple bien établi.

+ Benoît Cumberbatch

Parmi les protagonistes de Spider-Man : Pas de chemin à la maison, se démarque également Benedict Cumberbatch, qui est de nouveau revenu dans l’univers cinématographique Marvel pour représenter Docteur étrange. Dans la vraie vie, l’acteur britannique est marié depuis 2015 à Chasseur de Sophie, metteur en scène de théâtre et d’opéra. Depuis, ils ont eu leurs enfants Christopher Carlton, Hal Auden et Finn Cumberbatch.

+ Jacob Batalon

On sait peu de choses sur la vie privée de Jacob Bataillon, acteur qui joue Ned leeds -Meilleur ami de Peter Parker- dans la trilogie Spider-Man. Apparemment, il est en couple avec Brooke Reyna, une jeune femme avec qui il a commencé à partager des selfies sur les réseaux sociaux depuis le début de cette année. Pratiquement l’histoire de cette romance est inconnue et ils sont plus que réservés au-delà de ce qui est vu sur Instagram.

+ Marisa Tomei

L’actrice qui incarne le tante mai, Marisa tomei, a été le protagoniste de quelques relations quelque peu médiatiques. Peut-être que celui qui a attiré le plus d’attention était celui qu’il gardait avec Robert Downey Jr., interprète emblématique de Hombre de Hierro avec qui il s’est retrouvé dans le MCU. Il y a des années, il a assuré au Manhattan Magazine : «je ne suis pas fan de mariage en tant qu’institution et je ne comprends pas pourquoi les femmes devraient avoir enfants être considérés comme des êtres humains à part entière”.

+ Willem Dafoe

En 2002, il est venu aux films de Tobey Maguire pour apporter le Lutin vert, ou plutôt, à Normand osborn. Il s’agit de Willem Dafoe, un acteur qui a su marquer un avant et un après quand il s’agit de méchants. Après avoir entretenu une relation étroite avec Elisabeth le compte, en 2004, il rencontre la réalisatrice et actrice italienne Giada Colagrande et en mars 2005, ils ont scellé leur amour avec un mariage inoubliable.

+ Alfred Molina

Son apparition dans la bande-annonce a ravi les fans de Homme araignée: Alfred Molina est revenu comme lui Docteur poulpe, cette fois, avec la version de Peter Parker aux mains de Tom Holland. Dans la vraie vie, il s’est marié Jennifer Lee. Son nom vous est familier ? Elle est la directrice de Congelé 2! Après avoir gardé secrète leur histoire qui a commencé en 2018, c’est en août de cette année qu’ils ont décidé d’officialiser leur relation.

+ Jamie Foxx

Électro Il est revenu et avec lui la participation de Jamie Foxx dans l’univers cinématographique Marvel. Le dernier couple qui a attiré l’attention de l’acteur était Katie Holmes, avec qui il a commencé à sortir en 2013 et a eu une relation secrète pendant six ans. Bien qu’en 2019, les portails aient annoncé leur rupture, ils ont été vus ensemble à plusieurs reprises depuis lors.

