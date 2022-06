Qui sont les victimes de la fusillade à l’hôpital de Tulsa, Oklahoma ?

Le Dr Stephanie Husen est entrée en médecine parce qu’elle voulait soigner les gens de la même manière que les médecins l’ont soignée après s’être cassé le pied dans un accident de voiture, a déclaré son ex-mari.

« Elle voulait être cette personne qui aide les gens à aller mieux et s’assurer qu’ils pourraient avoir une belle vie même après une horrible blessure », a déclaré John Reckenbeil jeudi.

Husen était l’une des quatre personnes tuées mercredi après qu’un homme armé a ouvert le feu à l’hôpital Saint Francis de Tulsa, a annoncé la police. Le tireur semble alors s’être suicidé.

Le tireur visait le Dr Preston Phillips, que le tireur a accusé de douleurs persistantes après une opération au dos en mai, a déclaré jeudi le chef de la police de Tulsa, Wendell Franklin. Dans une lettre trouvée sur son corps, le tireur « a clairement indiqué qu’il était venu avec l’intention de tuer le Dr Phillips et quiconque se mettrait en travers de son chemin », a déclaré Franklin.

Husen et Phillips ont été tués avec Amanda Glenn et un autre homme dont la femme était une patiente, William Love.

Dr Preston J. Phillips. Shane Bevel / Système de santé Saint Francis

Phillips est resté dans les mémoires comme un « gentleman accompli », que d’autres feraient bien d’imiter, ont déclaré ceux qui ont travaillé avec lui.

Diplômé de la Harvard Medical School, Phillips était un chirurgien orthopédiste qui s’intéressait à la chirurgie de la colonne vertébrale et à la reconstruction articulaire.

Cliff Robertson, président et chef de la direction de Saint Francis Health System, s’est souvenu de Phillips comme d’un médecin qui ressentait un véritable appel à sa profession et aux soins de ses patients.

« Il était – il est – un homme que nous devrions tous nous efforcer d’imiter », a déclaré Robertson.

« Le fait qu’une personne poursuive le Dr Phillips est époustouflant », a déclaré Robertson lors d’une conférence de presse. « Il fait partie de ces gens… sa clinique ne peut pas toujours être à l’heure car il passera chaque minute avec les patients dont ils ont besoin. »

Robertson a qualifié la mort de Phillips de « perte ultime pour Saint François et pour Tulsa ».

Dr Stéphanie Husen. Shane Bevel / Système de santé Saint Francis

Husen était spécialiste du sport et de la médecine interne au Warren Center.

Reckenbeil, avocate à Greenville, en Caroline du Sud, se souvient d’elle comme d’un médecin attentionné et empathique. Les deux se sont rencontrés à Oklahoma City lorsque Husen était un physiothérapeute sur le point de commencer ses études de médecine.

L’accident de voiture et la terrible blessure au pied lui ont donné une nouvelle perspective, a-t-il déclaré.

« C’était tout pour cela qu’elle voulait se lancer dans la médecine du sport et l’orthopédie. Elle était dévouée à 1 million de pour cent à ses patients.

Ils se sont mariés en 2004 et ont divorcé après cinq ans. Reckenbeil a déclaré qu’il n’était pas resté en contact avec son ex-femme, mais s’est souvenu d’un geste réconfortant – l’année dernière, elle lui a envoyé un colis contenant des photos qu’elle avait de sa mère décédée d’un cancer.

« C’est le genre de personne qu’elle était », a-t-il déclaré. « Sachant à quel point il me manque … ma mère et elle ont trouvé ces photos qui incluaient ma mère. Et elle me les a envoyés, très spécial.

Amanda Dawn Glenn. Département de police de Tulsa via Facebook

Décrite par sa famille comme une épouse et une mère dévouée, « Amanda a toujours fait passer tout le monde en premier », a déclaré la police dans un communiqué sur les victimes.

Glenn, qui travaille dans le domaine médical depuis 18 ans, travaillait comme réceptionniste au bureau lorsque le tireur a attaqué, a indiqué la police.

Elle laisse dans le deuil son mari et ses deux fils.

« Elle était la plus heureuse d’être simplement avec sa famille, avec l’amour le plus incroyable pour ses garçons et son mari », indique le communiqué distribué par la police.

Guillaume Amour. Département de police de Tulsa via Facebook

William Love a été tué par balle alors qu’il aidait sa femme de 54 ans, Deborah Love, selon sa famille. Deborah Love était une patiente du Dr Phillips, a déclaré leur fille.

« La famille de William Love aimerait que nous partagions qu’au moment de la fusillade, William a entendu les coups de feu et savait que sa femme ne pourrait pas s’échapper seule du bâtiment. Il a sacrifié sa vie pour elle », a déclaré la police.

Franklin, le chef de la police, a déclaré jeudi que l’information dont il disposait était qu’un patient qui a été tué par balle tenait une porte fermée afin de permettre aux autres de s’échapper.

William Love a pris sa retraite de l’armée, où il a servi 27 ans. Il était premier sergent et a effectué une tournée au Vietnam.

« Mon père a toujours été un protecteur pour sa femme, ses filles, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants », a déclaré sa fille, Karen Denise Love, dans un communiqué.

Cette histoire est apparue pour la première fois sur NBCNews.com.