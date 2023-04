Qui sont les Ugnaught, le genre de réparateurs de « The Mandalorian »

dans l’univers de « Star Wars » il y a beaucoup de créaturesbien que peu puissent battre Grogu et les Ewoks dans la gentillesse. Cependant, dans l’épisode 6 du saison 3 de « The Mandalorian », les Ugnaught sont réapparus, qui sont une étrange combinaison de petits humanoïdes grincheux au charme indéniable. Ici, nous vous dirons tout ce que vous devez savoir sur cette espèce, j’ai parlé !

Le mercredi 5 avril 2023, le chapitre intitulé « Guns for Hire » a été créé, où Bo-katan et Din Djarin ont été montrés poursuivant leur mission de réunir à nouveau les Mandaloriens.

Par conséquent, ils ont atterri sur la planète Plazir-15 (où nous avons vu un apparition surprise de Lizzo et Jack Black) et a dû résoudre un mystère avant de se rendre chez les anciens coéquipiers de Kryze.

Un facteur clé dans la découverte du dysfonctionnement des droïdes reprogrammés était les Ugnaughts qui travaillaient sur place, car ils avaient détecté certains schémas. Cependant, l’approche de Bo-Katan n’a suscité presque aucune réaction de sa part.

Il a fallu attendre l’intervention de Din Djarin pour qu’ils obtiennent leur aide, car le personnage de Pedro Pascal en avait fait l’expérience, ayant rencontré Kuiil sur la planète Arvala-7 lors de la première saison de la série Disney Plus.

Kuiil et Din Djarin dans la saison 1 de « The Mandalorian » (Photo : Lucasfilms)

QUI SONT LES UGNAUGHT ?

Les Ugnaughts étaient une espèce d’humanoïdes porcins sensibles de Gentes, une planète située dans le secteur Anoat des Territoires de la Bordure Extérieure. Ils sont considérés comme la race la plus travailleuse de la galaxie, car ils ont de bonnes compétences manuelles, en ingénierie et en électronique. De plus, ils ont une excellente éthique de travail.

Bien qu’ils aient une planète d’origine, ils sont dispersés dans toute la galaxie et ont plusieurs colonies, l’une d’entre elles étant la ville nuageuse de Bespin, où beaucoup d’entre eux résident.

Ayant participé à la construction du site, ils se sont vu octroyer plusieurs des niveaux inférieurs de la ville par le seigneur corellien Ecclesias Figg.

DES DONNÉES INÉDITES

Planète d’origine : personnes

personnes Autres colonies : Bespin Cloud City

Bespin Cloud City Habitat: déserts ou friches

déserts ou friches Langue: Inconvénient

Inconvénient Classification: humanoïdes porcins

humanoïdes porcins Couleur de peau: différentes nuances de rose

différentes nuances de rose Durée de vie: plus de 200 ans

plus de 200 ans Enfants: uglets

QU’EST-CE QUI CARACTERISE LA CULTURE UGNAUGHT?

La société Ugnaught est divisée en clans tribaux hiérarchiques, mais cela était difficile à maintenir après avoir quitté leur monde d’origine.

Ils avaient l’habitude de porter du rouge ou d’avoir des éléments de cette teinte à proximité, car ils pensaient que cela les aidait à améliorer leur productivité.

Comme on a pu le voir dans le chapitre 22 de « The Mandalorian », les ugnaughts communiquent d’une manière très particulière et vous ne réagirez pas si vous parlez de manière offensante. Le plus important d’entre eux est d’impliquer qu’ils n’ont pas fait leur travail correctement.

De plus, après avoir fini de parler, ils terminent par la phrase « J’ai parlé », pour faire savoir aux autres et donner aux autres le temps de dire quelque chose.

LES UGNAUGHT ONT ÉTÉ MIS EN ESCLAVAGE

Selon l’Encyclopédie des personnages de Star Wars et ce qui a été raconté dans la première saison de « The Mandalorian », les ugnaughts portent une histoire tragique. En raison de leur grande capacité de travail, beaucoup ont été vendus comme esclaves et dispersés dans toute la galaxie.

Surtout pendant l’Empire Galactique, les quelques clans restés sur leur planète d’origine ont été attaqués par des esclavagistes et avaient peu de chances d’être sauvés, malgré l’offre de ravitaillement à leurs sauveteurs.