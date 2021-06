Qui sont les stars qui jouent dans Luca, le nouveau film d’animation de Disney

Disney est connu pour son immense catalogue de films d’animation, dont beaucoup sont restés dans la mémoire des générations. Qui pourrait oublier Toy Story, Lilo Stich, Les Indestructibles, Monsters Inc, Mulan, Hercule et plus récemment Noix de coco et Intensément. Maintenant, il vient de publier une nouvelle proposition aussi intéressante que toutes les précédentes mentionnées. Il s’agit de Luca, un film réalisé par Enrico Casarosa et qu’à partir de ce vendredi est déjà disponible sur la plateforme de l’entreprise.

L’histoire se déroule dans une belle ville balnéaire de la Riviera italienne et tourne autour d’un petit garçon nommé Luca. Son passage de l’enfance à l’âge adulte et les aventures avec son meilleur ami sont dépeints Alberto dans un été inoubliable rempli de glaces, de pâtes et d’interminables balades en scooter. Cependant, tout ce brouhaha sera menacé après la révélation d’un secret inattendu : ce sont tous les deux des monstres marins et ils habitent un monde situé sous la surface de l’eau.







Comme cela s’est déjà produit, dans d’autres films Disney, Luca a quelques stars de cinéma et de théâtre bien connus et qui font partie de la distribution qui donne la parole aux principaux personnages animés. Ici, on vous dit qui sont tous les interprètes qui brillent dans le film d’animation.

Les acteurs qui ont doublé Luca, le nouveau film d’animation Disney

Il est l’un des enfants acteurs les plus prestigieux de ces dernières années. Quelques mois après avoir eu 15 ans, Jacob tremblay Il a déjà participé à plus de 20 films et séries. Il s’est fait connaître grâce à son rôle dans La chambre, le film mettant en vedette Brie larson et pour lequel elle a remporté l’Oscar de la meilleure actrice. Il a ensuite participé au film acclamé Merveille, dans lequel il donne vie à Auggie, un petit garçon avec une déformation faciale qui décide d’affronter ses peurs et d’aller à l’école. Dans le film de Disney, Jacob joue Luca, le protagoniste du film.

Vous avez probablement vu Jack dans les deux films de OBJET, dirigé par l’Argentin Andy Muchietti. Là, l’acteur a joué Eddie Kaspbrak, l’un des enfants qui fait partie de « The Losers Club ». Aujourd’hui, il a 17 ans et en Luca c’est Alberto, le meilleur ami du protagoniste.

Elle a commencé sa carrière au milieu des années 90 et est devenue l’une des comédiennes les plus importantes aux États-Unis de sa génération avec Amy Poehler Oui Tina Fey. je participe à Saturday Night Live pendant plus de sept ans, il a joué dans la série Debout toute la nuit et faisait également partie du casting de Le bon endroitet. De plus, elle est mariée au réalisateur Paul Thomas Anderson, avec qui il a quatre enfants. Au Luca, l’actrice est Daniela, la mère de l’enfant.

Un autre comédien et écrivain avec 30 ans d’expérience, principalement en stand-up. Dans le film original de Disney, Jim joue Laurent, le père de Luca.

Elle est une prestigieuse actrice, dramaturge, metteur en scène et productrice de théâtre. Bien que, bien sûr, sa carrière se soit déroulée plus que tout à Broadway, il a également participé à des séries telles que Ray Donovan, Big Love et It’s Always Sunny à Philadelphie. Au Luca, Martin est le grand-mère du protagoniste.