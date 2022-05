Qui sont les plus jeunes super-héros Marvel

merveille

Le fossé générationnel entre les super-héros commence à se creuser dans le MCU avec ce groupe de jeunes qui sont prêts à se battre pour la justice.

©IMDBXochitl Gomez

Le Univers cinématographique Marvel vit un moment particulier. Beaucoup de ses super-héros les plus emblématiques ont pris leur retraite ou, au pire, ont perdu la vie. Nous pouvons nommer Iron Man, Black Widow et Captain America. Le monde a besoin de sang neuf pour protéger l’humanité des innombrables menaces et méchants du multivers.

En ce sens, un changement se produit, avec de nouveaux personnages qui ont récemment fait leurs débuts et sont prêts à se battre sur tous les fronts. Kévin Feig a tout prévu du point de vue créatif. Verrons-nous une nouvelle gamme de Jeunes Vengeurs dans quelque moment? C’est une possibilité si l’on considère comment le MCU Il ne cesse de nous étonner à mesure qu’il progresse.

+ Les plus jeunes héros de Marvel

.4. Kate Bishop

Une talentueuse gardienne de 22 ans qui s’entraîne dans différentes disciplines depuis son plus jeune âge et dont l’idole est l’Avenger oeil de faucon. Le héros découvre qu’elle affronte l’alter ego de Ronin et accepte de l’aider dans une mission qui les oppose à des méchants comme Echo et le dangereux Kingpin. Sera-t-il le remplaçant de Clint Barton dans Avengers ? Interprétée par Hailee Steinfeld.

.3. Mme Merveille

Kamala Kahn est une jeune femme musulmane du New Jersey dotée d’une imagination débordante qui passe ses journées à jouer à des jeux vidéo et à écrire des fanfictions. Elle rêve de super-héros, surtout les puissants Capitaine Marvel. Un jour, il trouve un bracelet spécial qui lui donne des pouvoirs cosmiques et sa vie change à jamais. Maintenant, c’est une vraie super-héroïne ! personnifié par Iman Vellani.

.deux. Amérique Chávez

Une jeune femme puissante qui a la capacité de voyager entre différents univers et d’autres pouvoirs mystérieux tels que la super force. elle connaît Docteur étrange et ensemble, ils vivent une aventure qui les confronte à une menace pour l’ensemble du multivers. Bien sûr, ces pouvoirs très spéciaux ne sont entre de bonnes mains qu’avec América Chávez. Interprétée par Xochitl Gomez.

.une. homme araignée

Peter Parker a été mordu par une araignée radioactive et a reçu les pouvoirs de cette créature. Il peut maintenant escalader des murs, possède une force surhumaine, des réflexes et une agilité exceptionnels, et un « sens de l’araignée » très spécial. Il rejoint les Avengers pour combattre la menace de Thanos et rencontre plus tard des versions alternatives de lui-même dans un complot lié au multivers. Le populaire l’interprète Tom Holland.

