Qui sont les pilotes de « The House of Famous Mexico »

The Mobility House Service POI pour le secteur de l'hôtellerie-restauration

* Enregistrement de votre borne de recharge en tant que «Point of Interest» (POI, ou encore «lieu d'intérêt») dans de nombreuses bases de données de navigation et services de cartes de nos partenaires exclusifs * Votre entreprise apparaît dans les systèmes de navigation de 27 constructeurs automobiles, par exemple BMW, Audi, VW, Mercedes Benz, Nissan, etc. * Votre entreprise apparaît dans les systèmes de navigation et les services de cartes en ligne des grands fabricants, par exemple Becker, Garmin, Hubject, ChargeMap, etc. * Amélioration significative de votre visibilité et de votre portée: plus de 300 000 véhicules électriques en Europe * Enregistrement rapide et unique de vos données: nous nous occupons du reste (vérification des informations, saisie dans les bases de données, etc.)