euphorie a terminé sa deuxième saison dimanche dernier à travers l’écran de HBO et le service de streaming hbo max s’imposant comme l’une des séries les plus acclamées de ces dernières années. Les éloges pour son intrigue qui tourne autour de la vie des adolescents s’accompagnent d’un grand nombre d’audience qui les a amenés à battre des records en Amérique latine et atteint actuellement la deuxième position du réseau de télévision le plus regardé derrière jeu des trônes. La bonne nouvelle pour les fans est que le troisième opus est déjà confirmé et vous pourrez continuer à voir les jeunes acteurs, qui mènent des vies sentimentales différentes. Sont-ils tous en couple ? Qui reste dans la solitude ? Rencontre-les!

+ Qui sont les partenaires d’Euphoria dans la vraie vie

– Alexa Demi

L’actrice de 31 ans incarne Maddy Perez, une personne confiante et combative qui est avec Nate dans une relation conflictuelle. Tout le contraire de sa vraie vie, où elle est accompagnée de Christian Berishaj, un auteur-compositeur-interprète qu’elle a rencontré en 2017 avec qui elle n’a cessé de se faire photographier, puisqu’elle décide de garder cette parade nuptiale privée.

-Algee Smith

L’acteur de 27 ans joue McKay dans les deux épisodes de la série en tant que star du football en difficulté à l’université qui entretient des liens avec Cassie. Il fait également partie de ces personnes qui n’aiment pas s’exposer aux fans, mais on a appris qu’il avait une liaison avec l’actrice Dalia Kaissi, bien qu’on ne sache toujours pas s’ils continuent ensemble.

-Barbie Ferrera

L’actrice et mannequin de 25 ans incarne Kat, une adolescente qui commence l’année scolaire en essayant de changer sa réputation auprès d’autres adolescents. Contrairement aux précédentes, elle n’a aucun problème à s’afficher sur ses réseaux sociaux avec sa compagne, Elle Puckett, avec qui elle a officialisé mi-2019.

-Austin Abrams

Cet Américain de 25 ans qui a fait partie d’un autre hit comme This Is Us joue Ethan et entretient un rapprochement avec Kat. Nous revenons au soin de la vie privée, puisque l’acteur n’a pas de réseaux sociaux et pour le moment aucun partenaire n’est connu.

-Nuage Angus

Il n’a pas été formé à l’origine en tant qu’acteur et ils disent que son personnage de Fezco était censé mourir dans la première saison, mais il est resté une figure centrale de l’intrigue. Dans la fiction, il sort avec Lexi, mais hors caméra, il n’a jamais donné la moindre idée d’une relation sentimentale avec une autre personne, on pense donc qu’il est célibataire.

-Maud Apatow

La fille du réalisateur Judd Apatow et de l’actrice Leslie Mann joue Lexi Howard, qui dans le deuxième volet avait un rôle essentiel. En 2018, elle a eu une liaison avec un producteur nommé Charlie Christie, mais fin 2020, ils ont décidé de se séparer. Pour le moment, on sait qu’elle est célibataire, même si à cette époque il y avait des rumeurs d’une approche avec son partenaire, Angus Cloud, mais ce n’est pas officiel.

-Jacob Elordi

L’interprète de 24 ans qui interprète Nate Jacobs est reconnu pour avoir fait partie de diverses productions jeunesse et c’est là qu’il a également trouvé l’amour plus d’une fois. On sait qu’il a eu des romances avec Joey King puis avec Zendaya, mais elles ne se sont pas concrétisées. Début 2021, il entame une nouvelle cour avec Kaia Gerber, mais elles aboutissent au même dénouement que les précédentes. Olivia Jade est le nom de son dernier compagnon, mais cela n’a pas été confirmé et on pense qu’il est toujours célibataire.

-Chasseur Schafer

La mannequin, actrice et militante des droits LGBTQ+ de 22 ans incarne Jules dans l’émission. De 2018 à 2020, il était avec Massima Desire et il est actuellement confirmé qu’il sort avec son partenaire d’Euphoria, Dominic Fike, avec qui il a été vu lors de différentes sorties.

– Sidney Sweney

L’une des grandes stars du deuxième volet joue Cassie et, comme certains de ses collègues, elle décide de garder sa vie privée aussi loin du regard du public, bien que l’on sache qu’elle sort avec Jonathan Davino, un homme d’affaires qu’elle a rencontré en 2018. Ils ne se montrent généralement pas sur les réseaux et il a 13 ans de plus, bien qu’il ne semble pas y avoir de conflit entre eux.

-Zendaya

L’actrice principale de la série qui donne vie à Rue avait un passé avec des noms reconnus dans l’industrie, mais c’est déjà du passé. Comme la plupart des fans le savent, elle entretient actuellement une liaison avec Tom Holland, qu’elle a rencontré sur le tournage de Marvel’s Spider-Man : Homecoming. Ils ont été capturés par des paparazzi à la mi-2021 et au fil du temps, ils ont été vus publiquement avec des publications sur Instagram et des messages affectueux.

