in

Qui sont les partenaires d’Emily à Paris dans la vraie vie



Si vous avez déjà vu la nouvelle saison et que vous souhaitez en savoir plus sur leur casting, nous vous présentons la situation sentimentale de chacun d’entre eux.



+ Comment est la relation entre Lily Collins et Lucas Bravo

+ Suivez notre compte Instagram !

© Netflix



Qui sont les partenaires d’Emily in Paris dans la vraie vie.

Pour

Depuis le 22 décembre, les utilisateurs du service de streaming



Netflix



peut profiter de la deuxième saison de





Emilie à Paris





, après être arrivé avec un grand impact en 2020 en raison de certaines controverses qui ont été générées en France. Cette comédie nominée aux Emmy Awards, créée par Darren Star, revient avec le personnage joué par Lily Collins s’adaptant aux coutumes françaises et entraîné dans des situations plus difficiles. Dans sa distribution, nous trouvons plus de jeunes acteurs que vous n’avez peut-être pas tellement en tête, mais ici, nous vous les présenterons avec leurs partenaires.



C’est la situation sentimentale du casting de la série !



+ Qui sont les partenaires d’Emily in Paris dans la vraie vie



– Camille Razat



L’actrice et mannequin de 27 ans qui donne vie à Camille, l’une des personnes qui composent le triangle amoureux dans la fiction, est en couple avec Etienne Baret. Ce jeune homme est devenu il y a quelques jours son premier ami et elle l’a annoncé avec une vidéo très spéciale pour ses followers sur Instagram.

– Guillaume Abadié



Antoine Lambert est interprété par cet acteur de 47 ans reconnu pour différents projets dans l’industrie. Selon lui, il est actuellement célibataire et sa notoriété grandit après la saison 1 de la série, devenant l’un des acteurs les plus convoités. Il a également déclaré que des femmes l’avaient approché à ce moment-là, mais préfère continuer de la même manière.

– Philippine Leroy-Beaulieu



Cette actrice italienne de 58 ans incarne Sylvie Grateau. Dans le passé, elle était en couple avec Pierre Malet, Christian Vadim, Richard Bean et Santiago Amigorena, mais est actuellement célibataire.

– Bruno Gouéry



L’interprète de Lou, né en France en 1975, fait partie de ces personnes qui préfèrent garder sa vie privée au plus loin du public et jusqu’à présent on ignore s’il est en couple ou s’il est célibataire.

– Parc Ashley



Mieux connue pour son rôle de Mindy Chen, l’interprète californienne de 30 ans était liée à des stars de Broadway dans le passé et décide de rester célibataire pour le moment.

-Kate Walsh



L’actrice mythique qui a déjà fait partie de tubes comme Grey’s Anatomy, dans cette production est Madeline Wheeler. Les hommes de son passé étaient Chris Case, Neil Andre, Trevor Davis et Alex Youn, avec qui elle était mariée jusqu’en 2010 et serait célibataire. Cependant, plus tôt cette année, elle a été photographiée avec son nouveau partenaire, un Australien nommé Andrew Nixon.

-Samuel Arnold



Ce joueur de 30 ans est devenu célèbre après sa participation aux premiers épisodes de la série, mais jusqu’à présent, il n’a donné aucune indication qu’il était au milieu d’une romance et serait célibataire.

– Lucas Bravo



L’interprète du chef Gabriel, voisin et amoureux d’Emily, était au milieu des rumeurs d’une liaison avec son collègue, mais a précisé qu’ils ne s’entendaient que très bien : « On ne sait jamais ce qui peut arriver, mais j’essaie vraiment de me concentrer sur l’histoire que nous avons à raconter, le jeu d’acteur et le personnage. » Il n’y a aucune information officielle qu’il est en couple.

– Lily Collins



Le grand protagoniste de la série Netflix avait un lien particulier dans le passé avec des acteurs de renom tels que Taylor Lautner, Zac Efron, Chris Evans, Nicks Jonas et Jamie Campbell Bower, mais ils ont déjà été oubliés. En septembre de cette année, elle a épousé en secret Charlie McDowell et, selon ce qui est montré sur les réseaux, ils entretiennent un mariage heureux.

Consultez nos dernières actualités sur Google News

Suivez nous

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂