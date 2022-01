in

Dès le vendredi 31 décembre, les fans peuvent déjà profiter de la quatrième saison de Cobra Kai sur le service de diffusion en continu Netflix, étant le dernier cadeau avant l’aboutissement de 2021. Nous aurons plus d’aventures de Daniel LaRusso et Johnny Lawrence, désormais en tant que collègues pour tenter de se débarrasser du dojo commandé par John Kreese, qui aura à ses côtés un autre des plus mémorables méchants des films de Karaté Kid, sensei Terry Silver.

Les acteurs de l’émission ont augmenté leur nombre d’abonnés sur les réseaux sociaux depuis leur arrivée en Netflix, et cela signifiait également plus d’exposition devant les fans. Une partie de ces fans a vu la grande connexion que certains des interprètes avaient à l’écran et en est venue à penser qui peut être un petit ami dans la vraie vie. C’est pourquoi nous vous proposons ici une revue de la vie sentimentale des acteurs avec chacun de leurs partenaires.

+ Qui sont les partenaires de Cobra Kai dans la vraie vie

– Gianni Decenzo

L’une des figures les plus appréciées de la fiction sort avec Melissa Rivera, qui n’est pas une personnalité publique. Ils publient généralement des photos et des vidéos sur Instagram, montrant qu’ils sont très amoureux.

– Jacob Bertrand

Depuis 2017, il est avec Serena Pullen et ils sont montrés ensemble sur les réseaux sociaux. De plus, il y avait des rumeurs selon lesquelles il y avait quelque chose avec Peyton List pour avoir joué en couple dans une comédie Disney, mais cela n’a jamais été officiel.

– Courtney Henggeler

L’actrice de 41 ans est mariée à Ross Kohn, un célèbre producteur de télévision. En 2017, ils étaient parents pour la première fois et deux ans plus tard, leur deuxième fille est arrivée. Partagez un peu de votre vie privée sur les réseaux sociaux, plus précisément sur Instagram.

– Liste Peyton

Comme nous l’avons mentionné plus tôt, il était lié à Jacob Bertrand à un moment donné, mais ce n’étaient que des rumeurs. Son dernier partenaire connu était Cameron Monaghan, qui a joué le Joker dans la série Gotham. On a appris qu’ils se sont séparés et maintenant l’actrice est célibataire.

– Tanneur Buchanan

Le jeune homme de 21 ans sort avec Lizzie Broadway et la presse les a vus en flagrant délit, car ils n’ont pas été montrés en public. Elle est également actrice et a eu des rôles mineurs dans divers films.

– Marie Mouser

La fille de Daniel dans la série est avec Brett Pierce depuis 2015. Il est également acteur, même s’il n’a pas eu de grands rôles et a pour passe-temps le baseball, le football américain et la musique.

– Xolo Maridueña

Le grand protagoniste de la série est à un moment incertain, il n’est pas confirmé s’il est en couple ou non. Parce que? Sa dernière petite amie était Hannah Kepple, qui joue dans Cobra Kai dans le rôle de Munn, et elles ont déjà été beaucoup montrées sur les réseaux sociaux, mais ne le font plus. Cela a éveillé les soupçons des fans et ils ne peuvent pas dire s’ils ont finalement rompu ou se sont séparés pendant un certain temps.

– Martin Kové

En 1981, il épousa Vivienne et ils eurent des jumeaux : Jessie, qui était dans la troisième saison de ‘Cobra Kai’, et Rachel Kove. Ils étaient ensemble depuis 24 ans, mais ils ont divorcé, bien qu’ils entretiennent une excellente relation, et la rumeur dit qu’ils sont à nouveau ensemble. La photo d’eux date de 2019 lors de la première de « Il était une fois… à Hollywood ».

-Guillaume Zabka

Le premier méchant de Karate Kid est marié à Stacie Zabka depuis 2008 et ensemble, ils ont deux enfants. Leur relation n’était pas très publique, ils ont même célébré leur mariage de manière très privée, mais ils les décrivent comme un couple adorable.

-Ralph Macchio

L’interprète de Daniel LaRusso est marié depuis 1987 à Phyllis Fierro, qu’il a rencontrée alors qu’ils avaient 15 ans. L’histoire a commencé alors qu’elle se préparait à devenir infirmière et est venue s’occuper de la grand-mère de Macchio, là-bas ils se sont rencontrés et ont eu deux enfants : Julia et Daniel Macchio.

