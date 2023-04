Qui sont les parents de poids plume ?

Musique

Le chanteur mexicain s’est positionné au-dessus des stars comme Bad Bunny.

© Instagram Poids plumeLe chanteur poids plume est devenu plus populaire ces dernières années

Le chanteur mexicain Peso Pluma est récemment devenu viral pour une vidéo dans laquelle il a dédié tout son succès à sa mère et après avoir vanté cet acte, les gens n’ont pas cessé de se demander qui sont les parents de Hassan Emilio Kabende Laijale vrai nom de l’artiste de 23 ans.

Sa renommée est récente et il est devenu de plus en plus populaire depuis 2022, date à laquelle il a collaboré avec Luis R Conriquez et Natanael Cano. Sa renommée a augmenté et avec le genre du régional mexicain et les soi-disant corridos couchés aussi Il a collaboré avec des artistes internationaux tels que Becky G, Nicki Nicole et DJ Marshmelloavec qui il était au festival EDC.

+ Qui sont les parents du chanteur Featherweight ?

La réalité est qu’on ne sait pas grand-chose de ses parents, Bien que des images d’eux et de leurs frères et sœurs aient été montrées, les noms de leurs parents ou leur âge ou ce qu’ils font n’ont pas été divulgués.mais on sait que son père est de Jalisco et sa mère de Sinaloadeux états du pays où la tradition de la musique mexicaine régionale s’est maintenue.

Est-ce que Featherweight est le fils de Valentin Elizalde ? Il a été spéculé sur les réseaux sociaux qu’il est le fils de Valentín Elizalde, en raison de sa supposée ressemblance physique, cependant il n’y a aucune preuve de cela et Featherweight a clairement exprimé son respect pour El Gallo de Oro, qu’il considère comme une influence musicale de toute une vie.

Qui est connu de sa famille est Roberto « Tito » Laijaqui est son cousin et avec qui il a collaboré. Malgré la discrétion avec laquelle les parents de Featherweight ont été manipulés, sur les réseaux sociaux tels que TikTok, ils ont compilé des images du chanteur avec sa famille au fil des ans.

+ Qui est poids plume, comment s’appelle-t-il et où est-il né ?

Featherweight est une chanteuse mexicaine, né le 15 juin 1999 à Guadalajara, Jalisco, Mexique, il a donc actuellement 23 ans. Certaines de ses chansons les plus populaires sont Livraison, amg, Toujours exceptionnel, le belicon, RPC, Le bébé et Elle danse seulece dernier qui est devenu populaire sur des plateformes telles que TikTok.

Jusqu’au moment de cette note, Featherweight compte plus de 30,6 millions d’auditeurs mensuels sur Spotify, tandis que sur d’autres plateformes, comme Instagram, il compte plus de 4,1 millions d’abonnés. Featherweight a récemment battu Bad Bunny en tant qu’artiste le plus écouté sur Spotify Mexico.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?