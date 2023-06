Qui sont les parents de poids plume ?

LES POULETTES BIJOUX Boucles d'Oreilles Argent et Argent Doré Deux Plumes

Des boucles d'oreilles argent et argent, des boucles originales et d'une grande élégance. Crochet pour oreilles percées en argent reliées aux deux plumes en argent et argent doré (la grande 3,2cm x 0,7cm et la petite 2,4cm x 0,5cm). Hauteur 4,4 cm. Poids d'une boucle d'oreilles 1,6g. Bijou livré dans son écrin Les Poulettes.