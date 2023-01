in

célébrités

L’actrice, née aux États-Unis, a grandi en Argentine, mais a des racines écossaises et espagnoles par l’intermédiaire de ses parents.

©Getty ImagesLes parents d’Anya Taylor-Joy ont plusieurs racines

Anya Taylor Joy a gagné une popularité beaucoup plus grande après être apparu dans la série Gambit de la reine de Netflix, malgré le fait qu’il avait déjà eu des intérêts à Hollywood. Nous savons qu’elle est argentine dans l’âme, car bien qu’elle soit née aux États-Unis, elle a grandi en Argentine, et que sa vie est partagée entre plusieurs pays, cependant, Qui sont les parents d’Any Taylor-Joy ?

Les parents d’Anya ont eu Taylor-Joy à Miami en 1996, mais pour des raisons professionnelles, ils ont rapidement déménagé en Argentine, où son père a une partie de ses racines. Le père d’Anya Taylor-Joy a actuellement 82 ans et l’âge exact de sa mère est inconnu.

+ Qui sont les parents d’Anya Taylor-Joy ?

Les parents d’Anya sont Jennifer Marina Joie Oui denis taylor. Son père était banquier, il est né en Ecosse, mais il a toujours eu des racines argentines, a servi comme coureur professionnel de bateaux à moteur et directeur d’une compagnie de jets privés. De plus, il est défenseur de l’environnement et a été champion du monde de motonautisme.

Sa mère, Jennifer Marina Joy est née en Zambie, en Afrique, et est d’origine espagnoleElle est également architecte d’intérieur et psychologue. Selon Anya, sa mère est joyeuse, passionnée par le monde et toujours dansante.

Son père et sa mère sont les fondateurs d’une réserve naturelle dans le Delta appel Réserver Achalayqui a 160 hectares et est situé dans le premier tronçon d’îles à l’avancée du delta inférieur du Paraná, à 8 kilomètres de Puerto Tigre et à 22 km de Buenos Aires.

