Qui sont les nouveaux personnages de la 19ème saison de « Grey’s Anatomy »

A la fin de la saison précédente de « L’anatomie de Grey« , le Grey Sloan a reçu l’ordre de dissoudre et de reconstruire son programme d’enseignement, et apparemment dans la bande-annonce du nouveau volet du drame médical d’ABC, Meredith (Ellen Pompeo), chef de la chirurgie par intérim de l’hôpital, s’en est déjà occupée et est s’apprête à recevoir un nouveau groupe de résidents.

La saison 19 sera diffusée le 6 octobre 2022 et bien qu’elle présente le retour d’Ellen Pompeo, elle ne sera à l’écran que pendant huit épisodes. De même, des acteurs tels que Chandra Wilson, James Pickens Jr, Caterina Scorsone, Chris Carmack, Camilla Luddington et Kelly McCreary reviennent.

Harry Shum Jr., Adelaide Kane, Alexis Floyd, Niko Terho et Midori Francis sont les cinq acteurs qui rejoignent le casting de « L’anatomie de Grey« , mais qui est qui dans la nouvelle saison de la série ABC ?

LISTE DES ACTEURS ET PERSONNAGES DE « GREY’S ANATOMY 19 »

1. Adélaïde Kane dans le rôle de Jules Millin

Adelaide Kane, comme les autres nouveaux membres du casting, a dévoilé quelques détails sur leurs personnages dans la bande-annonce de la saison 19. Concernant Jules, elle a révélé que «elle peut être un peu autoritaire, un peu impulsive, mais elle est très gentille”. De plus, tout semble indiquer qu’elle s’est impliquée avec Link avant d’arriver au Grey Sloan.

« Je veux vraiment y aller et faire de mon mieux et dépeindre un personnage auquel les fans peuvent s’identifier.Kane a ajouté.

Adelaide Kane dans le rôle de Jules Millin dans la saison 19 de « Grey’s Anatomy » (Photo : ABC)

2. Harry Shum Jr. dans le rôle de Benson « Blue » Kwan

Dans le nouvel épisode de « L’anatomie de Grey”, Harry Shum Jr. donne vie à Benson « Blue » Kwan, « qui est généralement très compétitif tout en s’efforçant d’être le numéro un”. « Grey Sloan a l’un des meilleurs programmes de résidents et maintenant il essaie de revenir au sommet”.

Harry Shum Jr. dans le rôle de Benson « Blue » Kwan dans la saison 19 de « Grey’s Anatomy » (Photo : ABC)

3. Alexis Floyd dans le rôle de Simone Griffith

alexis floyd a assuré que Simone Griffith «apporte une connexion très complète, mais émotionnelle, à son travail”. Il a également noté que « une seconde chance est un grand thème cette saison pour les stagiaires et de nombreux personnages que vous connaissez et aimez déjà”.

Alexis Floyd dans le rôle de Simone Griffith dans la saison 19 de « Grey’s Anatomy » (Photo : ABC)

4. Niko Terho dans le rôle de Lucas Adams

Niko Terho est chargé d’interpréter Lucas Adams dans la 19ème saison de « Grey’s Anatomy ». Il s’agit d’un jeune homme quiil essaie de faire ses preuves et de prouver qu’il mérite d’être là”.

« Pour moi, chaque jour que je passe sur le plateau, je le compare à aller à Disney World quand on est enfant. j’entre dans le royaumeTerho a admis.

Niko Terho dans le rôle de Lucas Adams dans la saison 19 de « Grey’s Anatomy » (Photo : ABC)

5. Midori Francis comme Mika Yasuda

Midori Francis est chargé d’incarner Mika Yasuda, un nouveau résident qui se caractérise par être « une farceuse qui essaie de faire rire les gens, bien que parfois ce même sens de l’humour lui cause des ennuis”.

« Les fans doivent s’attendre à tout ce qu’ils aiment dans la série, mais avec une explosion de nouveauté.François a noté.