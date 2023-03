Qui sont les nouveaux membres de la saison 2 du Seigneur des Anneaux, les anneaux du Pouvoir ?

in

Première vidéo

La deuxième saison de les anneaux de pouvoir Il aura de nouveaux membres dans le casting. rencontre-les.

© Prime VidéoLe seigneur des anneaux, les anneaux du pouvoir

La deuxième saison de Le seigneur des anneaux, les anneaux du pouvoir c’est un fait. La série, originaire de Prime Video, est en pleine production au Royaume-Uni. Et, bien qu’une date de sortie officielle ne soit pas encore connue, il est fort probable qu’elle sorte entre fin 2023 et début 2024.

Cependant, pour le moment, on ne sait pas exactement quand il reviendra Le seigneur des anneaux, les anneaux du pouvoir. De plus, une bande-annonce officielle n’a pas encore été publiée ni son synopsis n’a été publié. De toute façon, Prime Video vient de donner un aperçu de ce qui va arriver et il s’agit des acteurs qui font partie du casting.

Dans la deuxième saison de Le seigneur des anneaux, les anneaux du pouvoir, non seulement le casting déjà connu sera vu, mais de nouveaux personnages seront également ajoutés. Et, les acteurs qui les joueront sont tous de grands professionnels qui donneront beaucoup à raconter. rencontre-les.

Les acteurs qui rejoignent Le Seigneur des Anneaux, les anneaux du pouvoir :

Les acteurs qui ont rejoint les nouveaux épisodes sont Ciarán Hinds, Rory Kinnear et Tanya Moodie. Les interprètes arrivent au casting avec des rôles récurrents pour la deuxième saison, même si on ignore encore quels seront leurs personnages. En tout cas, ce sont des artistes de renom qui vont changer le cours de l’histoire.

Il faut se rappeler que vers la fin de la première saison, les anneaux de pouvoir a finalement révélé l’identité du méchant Sauron. Cela a conduit à différents changements, confrontations et attaques qui ont laissé les portes ouvertes à une deuxième saison. Eh bien, la vérité est que la première édition s’est terminée avec plus de questions que de réponses pour les fans.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?