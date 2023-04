Qui sont les Murdoch, l’inspirateur de la famille Roy de « Succession »

Bien que Jesse Armstrong, le créateur de « Succession »dit qu’il s’est inspiré de diverses familles qui possèdent les médias, la vérité est que les roys Ils ressemblent, à bien des égards, au clan Murdoch. Ici, nous vous disons tout sur eux et les similitudes avec le Série HBO Max.

Dans une entretien avec l’émission « BUILD »le showrunner du programme assure que non seulement les Murdoch ont servi à écrire à la famille propriétaire de Waystar RoyCo.

« Si vous regardez le paysage médiatique aux États-Unis, vous avez CBS qui appartient à Viacom des Redstones, vous avez NBC qui est aussi une entreprise familiale qui appartient à Comcast des Roberts (…) vous avez le Sinclair famille (SBG) qui achète la majeure partie de la télévision locale, vous avez beaucoup de familles influentes dans les médias pour nous de créer« , il expliqua.

Bien que cela puisse être vrai, il est indéniable qu’une grande partie de la structure et de la dynamique de la famille Roy est issue des Murdoch. Surtout quand dans la saison 2 de « Succession », il y a eu une scène identique à un problème juridique que les Murdoch ont également subi.

Alors que dans la fiction, les Roy ont témoigné devant le Congrès des États-Unis au sujet du scandale des navires de croisière, les Murdoch ont dû faire face au parlement britannique à propos du écoutes téléphoniques et affaire de corruption de vos médias.

Par conséquent, nous vous disons ici tout ce que vous devez savoir sur cette puissante famille.

QUI SONT LES MURDOCH ?

La famille Murdoch sont des magnats et propriétaires de médias internationaux. Bien que son histoire s’étende sur cinq générations, actuellement, est dirigé par Rupert Murdoch.

L’entrepreneur milliardaire il a 92 ans et possède News Corporation, qui possède des centaines de médias américains, australiens et britanniques qui suivent un ligne éditoriale droite conservatrice.

Le chef de famille a également six enfants au total, bien que seulement quatre soient impliqués dans l’entreprise, et il doit céder son empire à l’un d’eux. bien sûr il a clairement inspiré le personnage de Logan Royqui a refusé de se retirer de la direction de l’entreprise lors de la première saison de la série.

Le magnat Rupert Murdoch avec ses fils Lachlan et James Murdoch en 2016 (Photo : AFP)

QUI SONT LES ENFANTS DE RUPERT MURDOCH ?

Rupert Murdoch a été marié quatre fois et a eu six enfants avec ses trois premiers partenaires. Les héritiers ont dirigé différentes entreprises et sociétés familiales.

1. Prudence « Prue » Murdoch MacLeod

Sa mère est Patricia Booker et elle est l’aînée de ses frères et sœurs. Au fil des ans, elle a occupé divers postes de direction dans les différentes sociétés appartenant à News Corporation.

2. Élisabeth Murdoch

Sa mère est Anna Torv. Elisabeth est la deuxième des enfants de Rupert Murdoch, elle a également été liée aux entreprises que possède sa famille. Elle était la présidente non exécutive du Shine Group.

3. Lachlan Keith Murdoch

Sa mère est Anna Torv. Lachlan est le PDG de Nova Entertainment, le co-président de News Corp et le président de Fox Corporation.

4.James Murdoch

Il est le plus jeune fils de Rupert Murdoch avec Anna Torv. Jusqu’en 2019, il était à la tête de 21st Century Fox jusqu’à ce qu’elle soit vendue à The Walt Disney Company. En 2020, il a démissionné de son poste au conseil d’administration de News Corp.

L’ancien président de BSkyB, James Murdoch, fils de Rupert Murdoch (Photo : AFP)

Pendant, Chloé et Grace Murdochles filles de Rupert avec la femme d’affaires chinoise Wendy Deng, sont encore jeunes, 22 et 20 ans respectivement, donc moins impliquées dans l’entreprise familiale.