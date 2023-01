Qui sont les lucioles dans « The Last of Us » et que sait-on d’elles

Récemment, « The Last of Us » a créé son premier épisode et il a été chargé d’informations importantes sur l’univers créé par Naughty Dog. En plus d’introduire le personnages principaux de la série HBO Max, a également montré les groupes qui joueront un rôle important dans l’histoire. L’un d’eux est les lucioles.

L’adaptation du célèbre jeu de survie et d’horreur a été lancé le dimanche 15 janvier derniercommençant les aventures qui doivent vivre Joël Miller (Pédro Pascal)après le déclenchement de l’apocalypse zombie Dans le monde entier.

Dans le chapitre 1 de « The Last of Us », il présente à quoi ressemble l’amérique une fois la société en ruine après la diffusion de champignon Cordyceps. Certains des survivants vivent dans des zones de quarantaine, comme celle vue à Boston.

Petit à petit, nous apprenons comment fonctionnent ces lieux et nous connaissons différents groupes comme les militaires, les contrebandiers et les Lucioles. Ensuite, nous expliquerons plus à leur sujet.

Avant de continuer, regardez ici bande-annonce de « Le dernier d’entre nous ».

QUI SONT LES LUCIOLES DANS « THE LAST OF US » ?

Les Les lucioles sont un groupe rebelle armé qui a surgi en réponse à l’autoritarisme de Phèdre, les militaires qui contrôlent les zones de quarantaine. Dans le premier épisode de « The Last of Us », vous pouvez voir que les soldats régnaient sans pitié, courir publiquement à quiconque défie leurs règles.

Par conséquent, les membres des Fireflies Ils ont cherché à parvenir à une société plus libre et plus démocratique dans le chaos qui les entoure.

Jusqu’au moment, Nous n’avons pu voir que le groupe de rebelles basé à Bostonmais on suppose qu’ils sont dispersés dans d’autres parties du pays, puisque Marlene a communiqué avec quelqu’un à travers une tour.

LES LUCIOLES SONT-ELLES BONNES OU MAUVAISES ?

De manière générale, on pourrait dire queLes lucioles cherchent le bien commun et avoir une société plus juste pour la majorité. Cependant, compte tenu du contexte hostile dans lequel ils se trouvent, ils n’hésitent pas à se sacrifier ou à sacrifier les autres, afin d’atteindre leur objectif.

ALERTE SPOIL. Des jeux vidéo, nous savons que Fireflies aussi cherchaient à développer un vaccin contre l’infection cérébrale à Cordyceps (CBI) et la clé pour y parvenir sera Ellie, qui a une résistance au champignon.

COMMENT FONCTIONNENT LES LUCIOLES ?

Les Les lucioles ont de petites poches dans différentes parties du pays, mais comme ils ont moins de ressources que FEDRA, ils sont constamment en mouvement et restent clandestins.

Dans la zone de quarantaine de Boston, nous avons pu observer que encourager les citoyens désespérés à rejoindre leurs rangs A travers des graffitis sur les murs, des phrases comme « Lorsque vous vous sentez perdu dans le noir, cherchez la lumière.» ou encore faire appel à des recruteurs.

De temps en temps, imposer une résistance contre la FEDRA l’explosion de véhicules ou de bâtiments, ainsi que le déclenchement de fusillades.