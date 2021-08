Qui sont les gentils sur l’île FBoy ? Pourquoi ce sont tous des FBboys

« Les gentils finissent derniers » est une phrase qui me fait vomir. Je veux dire, allez, s’identifier comme un « mec sympa » est un énorme drapeau rouge. Encore pire qu’un garçon f ** k qui ne veut tout simplement pas s’engager.

Sérieusement, ce n’est pas parce que vous n’avez pas braqué de banque et que vous aimez votre mère que vous méritez un cookie ou une main dans le mariage. Mais qu’est-ce que cela signifie pour tous les « mecs sympas » qui s’identifient eux-mêmes, rivalisant avec leur petit cœur sur « Fboy Island » ?

Qui sont les « Nice Guys » sur « FBoy Island » ?

Dans la nouvelle émission de rencontres de HBO « FBoy Island », trois femmes incroyables – Nakia, Sarah et CJ – cherchent le véritable amour parmi 24 partenaires potentiels qui sont composés de 12 « fboys » auto-identifiés et de 12 « mecs sympas » auto-identifiés.

Ni les femmes ni les téléspectateurs ne savent qui est qui mais, devinez quoi, cela n’a pas d’importance, car quiconque s’identifie comme un gars sympa ne l’est probablement pas.

C’est à Nakia, Sarah et CJ d’éliminer les « fboys » des « gentils ».

Chaque semaine, trois candidats sont éliminés, et ce n’est qu’à ce moment-là que les hommes ont l’opportunité de révéler leurs vraies couleurs.

Que serait un concours de rencontres de téléréalité sans prix en argent ? Si les trois femmes scrutent tous les «fboys» et les jettent sur le trottoir, elles gagnent un coup d’amour et 100 000 €. Si un « fboy » arrive à la fin, il garde l’argent pour lui.

Les producteurs ont des heures d’images des 12 « fboys » parlant de leurs motivations pour venir dans la série – pour gagner de l’argent, pas des cœurs. Mais la seule façon pour les « fboys » de gagner est de prétendre être des « mecs sympas ».

Mais, les gentils qui s’identifient-ils aussi font-ils semblant ?

Les gentils autoproclamés ne sont pas toujours si gentils.

Ce n’est pas parce que quelqu’un s’identifie comme un « mec sympa » qu’il est une bonne personne – ou que vous voulez sortir avec lui !

Le créateur de la série, Elan Gale, est tout à fait d’accord.

« Ce n’est pas parce que tu es gentil que tu es nécessairement bon », a-t-il déclaré. « Et franchement, je ne suis pas sûr qu’avoir des tendances fboy vous rende objectivement mauvais. »

« Il n’y a rien de tel dans mon esprit d’un gars 100% fboy ou 100% gentil », a expliqué Gale. « Beaucoup de ces gars tombent dans une zone grise entre les deux. Être un gars sympa ne signifie pas que vous allez tout faire correctement; être un fboy ne signifie pas que vous allez tout faire mal. Nous utilisez ces titres, mais ce que nous voyons vraiment, c’est qu’il y en a de toutes sortes, de 0 à 100 sur le spectre de fboy à nice guy. »

Si seulement la datation pouvait être aussi noire et blanche. Imaginez si quelqu’un qui s’identifie comme gentil vous respecte vous et vos limites.

Quand il s’agit de caractère moral, les gens sont compliqués. Quelqu’un qui vous ouvre la porte peut toujours être un cochon sexiste.

Un gars peut être un monogame pur et dur, mais il pense quand même que la lutte pour les droits reproductifs des femmes est une mauvaise blague.

Dans l’épisode un, Garratt – un gentil garçon autoproclamé – est éliminé pour sa nature autoritaire. Pendant la ronde éliminatoire, Nakia raconte comment elle s’est sentie rebutée par son comportement.

Comment décide-t-il d’apaiser son malaise ? Au lieu de s’excuser, il récite un poème d’amour qu’il a écrit en son honneur. Quand j’ai vu Garratt prendre la botte, j’ai été soulagé. Mieux vaut qu’il soit l’un des fboys, pensai-je.

Les gentils gars qui s’identifient ne sont souvent pas dignes de confiance.

Un homme qui s’identifie comme un gars sympa n’est pas digne de confiance.

La coach relationnelle Keya Murthy déclare : « Si quelqu’un a besoin de se déclarer » gentil « , à quel point est-il vraiment gentil ? Votre gentillesse se sent bien lorsqu’elle est mentionnée par les autres. silence. »

Les seules fois où j’ai entendu un gars s’identifier comme un gars sympa, c’est dans le contexte de se sentir droit à l’attention d’une femme.

Si un gars seul ne peut pas avoir un deuxième rendez-vous et blâme le rendez-vous, ce n’est pas très agréable.

Même si tu étais le gars le plus gentil du monde, ça ne veut pas dire que quelqu’un est obligé d’être attiré par toi, duh.

Pourquoi l’amitié ne peut-elle pas suffire ?

Izzy Casey est un écrivain qui couvre la culture pop pour YourTango. Elle a obtenu son MFA en création littéraire de l’Iowa Writers’ Workshop. Son travail a été publié dans The Iowa Review, BOAAT, Gulf Coast, Black Warrior Review, The Columbia Review et New York Tyrant.