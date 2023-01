Qui sont les frères de Chris Evans ?

célébrités

Les frères de Chris Evans ne sont pas aussi connus que lui, mais ils sont aussi dans le monde du théâtre.

© Chris EvansLes frères de Chris sont également dans le monde du théâtre

Chris Evans est l’un des acteurs les plus aimés, bien que l’on sache peu de choses sur ses frères, qui ont également une carrière d’acteur, mais Ici, nous vous disons qui sont les frères de l’acteur et combien il en a.

Commençons simplement : Chris Evans a trois frères et par ordre de naissance, il est deuxième, il n’a donc qu’un frère cadet et une sœur cadette. Tes frères sont : Carly Evans, scott-evans Oui Shanna Evans.

+Carly Evans et Shanna Evans

Carly est l’aînée des quatre frères et sœurs et Shanna la plus jeune de toutes. Les deux sœurs de Chris ont gardé leur vie plus privée. En fait, sur les réseaux sociaux, ils ont leurs comptes fermés au public, bien qu’ils ne soient pas loin du monde du divertissement et du théâtre.

Shanna et Carly sont restées à l’écart des grands rôles à Hollywood, mais les deux se sont développés en tant que professeurs de théâtreil est donc clair que jouer coule dans le sang de toute la famille.

+Scott Evans

Bien que l’acteur Capitaine Amérique est le plus connu, son frère cadet, ScottIl a également eu des performances importantes dans des séries et des films. D’accord avec IMDBScott a des rôles dans au moins 35 productions.

Les projets de Scott incluent Essayons d’être amoureux, Liza sur demande, dans le noir, Grâce et Frankie, Divas du jour, Les beaux os Oui Avant que tu partesentre autres. IMDB souligne que Scott sera bientôt sur la bande Barbie Protagonisée par margot robbie.

