Qui sont les finalistes de « Capacité physique : 100 », la télé-réalité de Netflix

« Capacité physique : 100 » (« Physique 100 ») a été l’une des meilleures paris netflix des dernières semaines. Récemment, deux autres épisodes du télé réalité de la concurrence, où participants Ils doivent montrer qu’ils sont les plus forts, les plus rapides et les plus résistants.

Précisément le jour de la Saint-Valentin, le épisodes 7 et 8 du programme sud-coréen. Ils ont repris les épreuves précédentes, donnant les résultats des vainqueurs du troisième tour, où l’équipe du combattant Jang Eun-sil a été éliminée.

Bien que ce soit une raison suffisante pour arrêter de regarder (parce que nous sommes Eun-sil simp ici), d’autres favoris comme Yun Sung-bin et Choo Sung-hoon étaient toujours en lice.

Le tour 4 consistait en cinq jeux différents inspirés de la mythologie grecqueoù chaque équipe devait choisir le représentant le plus performant, selon les besoins.

Après des minutes intenses, des efforts intenses et beaucoup de sueur, ce sont les cinq candidats qui iront à la grande finale.

Avant de continuer, jetez un œil ici. bande-annonce de « Capacité physique : 100 ».

LISTE DES FINALISTES DE « COMPÉTENCES PHYSIQUES : 100 »

1.Jo Jin-hyeong

Instagram : @rornfl82

Jo Jin-hyeong s’est qualifié pour la finale après avoir remporté le match « Atlas Punishment » au quatrième tour, éliminant Kim Kang-min, Shin Bo Mi-irae et Kim Sik. Il a résisté pendant près de deux heures en portant une pierre de 50 kilogrammes.

Bien qu’il travaille comme vendeur de voitures, il avait déjà remporté le concours de télé-réalité « Strongest Man » en 2019. Il était également invité dans la série coréenne « Welcome to Waikiki 2 »

2. Park Jin Yong

Instagram : @parkjjinyong

Park Jin-yong a remporté le match « Fire of Prometheus » au quatrième tour grâce à sa capacité à surmonter les obstacles. De cette façon, il a éliminé Dustin Nippert, Seol Ki-kwan et Miracle. Semblable à Sung-bin, elle participe à la luge et a participé aux Jeux olympiques d’hiver de 2014.

3. Kim Mincheol

Instagram : @kmc_1203_

Kim Min-cheol a remporté le match « Wings of Icarus » au quatrième tour, après avoir battu de loin Son Hee-dong, Song A-reum et Kim Da-young dans la montée à la corde. Sans surprise, il est membre de l’équipe coréenne d’escalade sur glace et travaille également comme sauveteur. Il a également pu se révéler l’un des gagnants du premier défi, où ils ont dû se suspendre par les bras.

Kim Min-cheol est un sauveteur qui a atteint la finale de « Physical Ability: 100 » (Photo : Netflix)

4. Woo Jin-yong

Instagram : @jdsbx

Woo Jin-yong a remporté le match « Ouroboros Tail » au quatrième tour, car il était le dernier à rester en piste et a réussi à éliminer Jeong Han-saem, Cho Jung-myung et Cha Hyun-seung.

Sa résistance s’explique par le fait que sa spécialité est le crossfit. De plus, il est président de CrossFit NAMSAM. Auparavant, il a également été snowboarder professionnel pour l’équipe nationale et entraîneur pour l’équipe nationale. Il est titulaire d’une maîtrise en éducation physique de l’Université Chung-Ang.

Woo Jin-yong est un crossfitter et un ancien snowboardeur. Actuellement, il est finaliste pour « Capacité physique : 100 » (Photo : Netflix)

5. À déterminer

Le cinquième finaliste n’a pas encore été révélé, car la téléréalité de Netflix a décidé de laisser la question pour le dernier épisode, qui sera diffusé le 21 février sur la plateforme de streaming. Cependant, après que Ma Sun-ho et le bien-aimé zaddy Choo Sung-hoon aient été éliminés pour ne pas avoir déplacé la pierre dans le temps requis, l’entrée au tour 5 est disputée entre deux.

Il s’agit de Yun Sung-bin et Jung Hae-min. Il sera révélé dans l’épisode 9 où la finale sera également diffusée. Cependant, ma prédiction est que Sung Bing, le médaillé d’or des Jeux olympiques d’hiver de Pyeongchang en luge, qui s’est démarqué par son excellent physique, sa force et son endurance, gagnera.