Qui sont les femmes qui courent dans Marvel et DC

Pendant de nombreuses années, les films de super-héros étaient le domaine pur et exclusif des hommes. Mais, en 2017 et avec l’émergence du mouvement Me Too, Marvel Studios et DC Ils ont commencé à changer de perspective et à briser tous les projets qui, jusqu’à présent, se réalisaient à Hollywood.

Kevin Feige lors d’un événement Marvel Studios. Photo: (Getty)



Me Too est un mouvement qui a été dévoilé en octobre 2017 et qui a vu le jour afin de dénoncer le producteur du film, Harvey Weinstein, pour voies de fait, harcèlement et abus sexuels. La phrase a été popularisée par l’actrice Alyssa Milano, qui a exhorté les femmes à raconter leurs expériences et à dénoncer les comportements misogynes à la fois à l’intérieur et à l’extérieur du monde du cinéma.

À tel point que, avec la pertinence qu’a prise cette déclaration initiée par l’activiste Tarana Burke, de nombreux producteurs et créateurs ont commencé à repenser leurs alternatives. Parmi eux, Marvel Studios et DC, qui ont commencé à inclure des femmes dans leurs équipes de direction.

Qui sont les femmes qui ont dirigé Marvel et DC?

Patty Jenkins:

En 2017, DC a créé Wonder Woman, le premier film réalisé par une femme, Patty Jenkins. Née le 23 juillet 1971 en Californie, elle a acquis une renommée mondiale à la tête de Monster et, plus tard, son passage à la société de production DC Films a mis sa carrière au sommet.

Patty Jenkins a été la première femme à entrer dans le monde des super-héros. Photo: (Getty)



Diplômée de l’American Film Institute, elle a commencé à travailler comme caméraman pour le tournage de publicités et de vidéoclips. Mais, ensuite, elle a déménagé à Hollywood et sa vie a changé pour toujours, en particulier avec la bonne réception de Wonder Woman, quelque chose qui a apporté un halo d’espoir pour l’inclusion féminine dans le genre des super-héros.

Anna Boden:

En 2019, Marvel est entré dans l’histoire en incluant Anna Boden en tant que première femme dans son équipe de direction. Captain Marvel, avec Brie Larson, est le film avec lequel le plus grand studio hollywoodien a brisé toutes ses coutumes.

Anna Boden a été la première femme à diriger Marvel. Photo: (Getty)



« Je me sens incroyablement honorée avec ce groupe, mais cela me surprend que ce soit la première femme réalisatrice à faire un de leurs films », a déclaré à l’époque la scénariste à Marie Claire. Malgré sa renommée mondiale avec Captain Marvel, Boden a commencé à travailler dans le cinéma en 2002 avec la création de Have You Seen This Man.

Kari Skogland:

Marvel a récemment créé The Falcon and the Winter Soldier sur Disney Plus et, malgré le fait que les protagonistes soient deux hommes (Sebastián Stan et Anthony Mackie), c’est Kari Skogland qui était en charge de cette nouvelle série. Avec cela, elle est devenue la deuxième femme à diriger la nouvelle Marvel.

Kari Skogland. Photo: (Getty)



D’origine canadienne, elle a commencé sa vie dans l’industrie cinématographique en tant que monteuse, mais s’est par la suite propulsée vers la gestion, ouvrant des portes avec des publicités et des vidéoclips. Son plus grand succès a été White Lines, un film qui a été nominé pour un Emmy.

Cate Shortland:

Elle est la troisième femme à rejoindre l’univers Marvel en réalisant Black Widow, un film mettant en vedette Scarlett Johansson. Bien que ce long métrage n’atteigne pas les salles et soit sorti par Disney Plus, c’est l’un des grands succès de la carrière de Cate Shortland.

Cate Shortland était en charge de diriger Black Widow. Photo: (Getty)



D’origine australienne, il a acquis une renommée mondiale avec son arrivée aux studios Marvel et son travail avec Johansson. Mais, son premier film, appelé Somersault, est sorti en 2004 et a fait fureur dans son pays.

Chloé Zhao:

Elle fait également partie des femmes de Marvel Studios en tant que directrice de Los Eternos. Née à Pékin, elle s’est fait connaître pour la réalisation du film Nomadland sorti le 11 septembre de l’année dernière.

Chloé Zhao est en charge des Éternels. Photo: (Getty)



Il a commencé sa carrière en 2015 lorsque son premier long métrage Songs my Brothers Taught Me a été présenté en première au Festival du film de Sundance. Et, en 2017, il a reçu le prix du meilleur film d’art lors du Festival du film de Hambourg grâce à son autre film, The Rider.

Cathy Yan:

Elle est la deuxième femme à rejoindre la société de production DC Films. Elle était en charge de la réalisation de Harley Quinn, le film basé sur la petite amie de Joker qui a été créée en janvier de l’année dernière.

Cathy Yan est la deuxième femme à Washington. Photo: (Getty)



«Nous voulons les meilleures personnes pour les emplois», a déclaré Victoria Alonso, productrice exécutive de Marvel Studios à l’époque. Et, dit et fait, ses films de studio et les films de DC réalisés par des femmes ont eu un énorme succès.