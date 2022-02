Suite à la sortie très attendue de la série Hulu Pam et Tommyles téléspectateurs et les cinéphiles enthousiastes veulent se familiariser avec la star qui s’est fait un nom après les magazines Baywatch et Playboy.

La nouvelle série, basée sur le célèbre ex-couple Pamela Anderson et Tommy Lee, est destinée à dramatiser le mariage du célèbre couple et le scandale de leur fuite de sex tape, qui s’est avérée provenir d’un vol accidentel. Mais le couple a-t-il eu des enfants ? Et qui sont-ils?

Qui sont les enfants de Pamela Anderson ?

L’actrice et le musicien de Mötley Crüe se sont rencontrés le soir du Nouvel An en 1994 et se sont mariés quatre jours plus tard. Cependant, ce n’est que deux ans après s’être mariés qu’ils ont accueilli leur premier enfant.

Le 5 juin 1996, Anderson a accouché de Brandon Thomas Lee, aujourd’hui âgé de 25 ans. L’année suivante, le 29 décembre 1997, le couple avait Dylan Jagger Lee, aujourd’hui âgé de 24 ans. Dans leur enfance, les parents ont gardé leur vie privée.

Mais maintenant que leurs enfants sont grands, ils ont pris la décision de poursuivre leur propre carrière aux yeux du public. Thomas Lee est désormais acteur et star de télé-réalité, tandis que Jagger Lee est mannequin et musicien.

Maintenant que les enfants de Pamela Anderson sont tous grands, ils se font un nom (Damon Baker / Interview Magazine)

Le frère aîné a joué dans la reprise de la série 2019 de The Hills, nommée The Hills: New Beginnings, aux côtés de vétérans de la série originale Audrina Patridge et Brody Jenner.

Brandon Lee avait précédemment déclaré au magazine Interview qu’il souhaitait se démarquer de la renommée de ses parents. Il a déclaré: « Je veux montrer aux gens à quoi je ressemble vraiment.

« Il y a beaucoup d’idées fausses sur la façon dont nous avons été élevés – que nous sommes gâtés ou qu’on nous a tout donné. Mais nos amis peuvent le confirmer : Dylan et moi n’avons pas pris un dollar à nos parents depuis que nous étions au lycée. »

Le plus jeune a cependant suivi en partie les traces de son père. Aux antipodes des racines rock de son père, Dylan Lee est reconnu pour son travail dans l’EDM. Ancienne moitié des Midnight Kids, Jagger Lee fait désormais partie du duo Motel 7.

Il avait précédemment confié au magazine Interview ses projets musicaux : « Mon père aime toute la musique, mais je détestais la musique à l’époque. Je ne voulais pas faire de musique. Je ne voulais pas être acteur. Je ne voulais rien faire. Puis j’en suis tombé amoureux. »

Il a également tiré une feuille du livre de sa mère et poursuit maintenant une carrière de mannequin. Jagger Lee a commencé ses bouffonneries de mannequinat en marchant dans le défilé Saint Laurent 2016, et a depuis travaillé avec des personnalités comme Armani Exchange, Dolce & Gabbana et Hugo Boss.