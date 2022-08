Qui sont les couples de Pasión de Gavilanes dans la vraie vie

in

Passion des fauconsle feuilleton emblématique qui a fait sensation entre 2003 et 2004, revient cette année avec la première de sa deuxième saison sur le service de streaming Netflix, où elle fait actuellement partie du classement principal des séries les plus regardées au monde. Nul doute que ce fut une agréable surprise pour les fans de retrouver les acteurs originaux, mais ils ont également accueilli de nouveaux interprètes qui ont également fait parler les gens dans ces 82 nouveaux épisodes. Ensuite, passez en revue à quoi ressemble la vie sentimentale de certains membres de la grande distribution du programme. Y a-t-il plus de célibataires ou de mariés ?

+Couples des acteurs et actrices de Pasión de Gavilanes

-Bernard Flores

L’acteur de 26 ans né à Guadalajara, au Mexique, joue Juan David, qui fait partie des nouveaux faucons. Il est actuellement en couple avec Sury Sadai, actrice et influenceuse aux plus d’un million de followers sur les réseaux, avec qui il s’affiche sur les réseaux en vivant ensemble en Colombie.

-Juan Manuel Restrepo

Ce joueur de 24 ans originaire de Medellín en Colombie au parcours intéressant malgré son jeune âge incarne León Reyes, fils de Norma et Juan. Ces derniers temps, il a été lié à l’actrice Mariana Gómez, mais cela n’a jamais été officialisé et on pense qu’il est célibataire.

– Camila Rojas

L’actrice chargée de donner vie à Muriel Caballero a été aperçue au milieu de rumeurs d’idylle avec son compagnon, Bernardo Flores, mais elle a été démentie lorsqu’elle a vu qu’il était heureux amoureux. De son côté, Camila est une personne qui ne dévoile pas son intimité et préfère garder ces détails privés, on ne sait donc pas si elle est en couple ou non.

– Sébastien Osorio

Cet acteur colombien est celui qui incarne Erick Reyes, le frère jumeau de León Reyes, dans la fiction. Comme indiqué sur ses réseaux sociaux officiels, Sebastián sort actuellement avec Nathalia Beckham, une mannequin qui a été Miss Monde Valle en 2019.

-Paula Rey

L’actrice et mannequin de 42 ans, l’une des interprètes originales du rôle de Jimena Elizondo, est actuellement mariée à Juan Carlos Vargas, un producteur qu’elle a rencontré en 2007 lors du tournage d’un feuilleton. Ensemble, ils ont deux fils nommés Oliver et Leo.

-Juan Alfonso Baptista

L’acteur né à Caracas, au Venezuela, est celui qui joue Óscar Reyes Guerrero. De 2001 à 2006, il a eu une liaison avec le mannequin Natalia Paris et est resté célibataire jusqu’en 2011, date à laquelle il a épousé la journaliste María Fernanda Barreto. Enfin, il a divorcé en 2017 et pour le moment, il n’est pas connu pour avoir un partenaire.

-Natacha Klaus

La femme qui joue Sara Elizondo Acevedo était mariée à Víctor Gómez en 2000, mais elle a divorcé et seulement trois ans plus tard, elle a épousé Marcelo Grego, dont elle s’est séparée dix ans plus tard. Pendant la pandémie de Covid-19, elle a rencontré Daniel Gómez, qu’elle a épousé en juillet de cette année.

– Michael Brown

L’interprète de Franco Reyes Guerrero, l’un des favoris des fans, a entamé une liaison au début de la deuxième décennie du siècle avec l’actrice Margarita Muñoz. Enfin, le 23 février 2013, ils se sont mariés et sont toujours mariés, sur le point de fêter dix ans en tant qu’époux.

-Danna García

L’actrice et chanteuse colombienne est reconnue pour avoir joué dans la série en tant que Norma Elizondo Acevedo. Elle est actuellement en couple depuis six ans avec Iván González, un écrivain espagnol avec qui elle a un fils de quatre ans nommé Dante.

Le Cubain de 51 ans qui est revenu pour prendre la tête du feuilleton dans le rôle de Juan Reyes Guerrero a épousé Natalia Streignard, mais ils ont divorcé en 2006. Plus tard, il a rencontré le mannequin Deimante Andriuskaite jusqu’à leur mariage, mais ils n’ont fait que a duré deux mois. Sa compagne actuelle, avec qui il apparaît sur les réseaux, est Bronislava Gregušová, une femme de 21 ans sa cadette et ils attendent actuellement leur premier enfant.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂