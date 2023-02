Qui sont les candidats de « Physical Ability: 100 », l’émission de télé-réalité coréenne Netflix

Comme si la grande variété de Séries coréennes sur Netflix n’était pas suffisant, maintenant la plateforme de streaming parie sur émissions de télé-réalité originales comme « Capacité physique : 100 » (« Physique : 100 » en anglais). Nous vous présentons ici tous les candidats de ce programme de compétition.

Après le succès de « Le paradis à deux », la nouvelle émission de téléréalité change de thème. Alors que le premier cherchait un partenaire sur une île déserte, il s’agit cette fois de démontrer qui a « le physique le plus parfait ».

Les défis de chaque épisode impliquent non seulement une évaluation de qui a plus de muscles ou plus de force, mais les participants doivent également montrer endurance, agilité, ruse et rapidité.

Parmi les concurrents, il y a de nombreuses personnalités bien connues, de médaillés olympiqueschampions du monde, bodybuilders, personnalités d’internet ou encore anciens membres d’autres émissions de télévision.

Avant de continuer, jetez un œil ici. bande-annonce de « Capacité physique : 100 ».

LISTE DES CONCURRENTS « COMPÉTENCES PHYSIQUES : 100 »

1. Cha Hyun-seung

Instagram : @502bright

L’un des visages bien connus de « Physical Ability: 100 » est Cha Hyun-seung, qui participé à la première saison de « Cielo para dos » (« L’enfer de Sigle ») alors qu’il était l’un des concurrents qui est entré au milieu. C’est un danseur et mannequin qui a travaillé avec la chanteuse de k-pop Sunmi lors de leurs concerts.

Cha Hyun-seung avec la chanteuse Sunmi dans les coulisses d’un de leurs concerts. Il apparaît à nouveau dans une émission de téléréalité, mais cette fois à « Physical Ability: 100 » (Photo : Cha Hyun-seung / Instagram)

2. Jang Eun-sil

Instagram : @silllling

Jang Eun-sil n’est pas une concurrente facile, car elle est Membre de l’équipe de lutte sud-coréenne. Dans son introduction à l’émission de téléréalité, il a déclaré qu’il passait beaucoup de temps à faire de l’exercice, comme en témoignent sa chaîne YouTube et TikTok, où il partage ses routines.

Jang Eun-sil au championnat national Wrestling King 2021 (Photo: Jang Eun-sil / Instagram)

3. Choo Sung-hoon

Instagram : @akiyamachoo

Yoshihiro Akiyama, mieux connu sous le nom de Choo Sung-hoon, est l’un des participants les plus âgés en âge, puisqu’il a 47 ans. Cependant, il est quelqu’un de très respecté à l’intérieur et à l’extérieur du spectaclepuisqu’il a remporté le médaille d’or au Championnat d’Asie de judo 2001. De même, en 2004, après sa controverse au Championnat du monde de judo, il fait ses débuts en K-1 Premium avec Mixed Martial Arts (MMA). Il convient de mentionner qu’il a la nationalité japonaise et sud-coréenne.

Choo Sung-hoon a 47 ans et est un ancien champion de judo pour la Corée du Sud et le Japon. Actuellement, il est compétiteur dans « Physical Ability: 100 » (Photo : Choo Sung-hoon / Instagram)

4. Shin Bo-mi-rae

Instagram : @shinbomire

Shin Bo-mi-rae est un boxeur professionnel et l’actuel champion du monde poids plume international WBC. Il a également une chaîne YouTube où il a partagé un peu de sa préparation et de ses combats.

Shin Bo-mi-rae avec sa ceinture WBC International Shin Bo-mi-rae (Photo : Shin Bo-mi-rae / Instagram)

5. Yang Hak-seon

Instagram : @yang1yang2

Yang Hak-seon fait partie de la Équipe de Corée du Sud de gymnastique artistique et se spécialise dans le saut d’obstacles. Il est venu gagner médaille d’or aux JO de Londres 2012. De plus, il a remporté le premier prix de la Coupe du monde d’Anvers en 2013. Il a été le premier à entrer dans la salle des sculptures.

Yang Hak-seon est un champion olympique sud-coréen (Photo : Yang Hak-seon / Instagram)

Autres participants de « Capacité physique : 100″

Chanson A-reum

Dustin Nippert

jeong han saem

Jo Jin-hyeong

Kim Da-young

Kim Kang Min

Kim Min Cheol

ma sun-ho

miho

miracle

Park Hyung Geun

seo ha yan

Seol Ki-kwan

Cale Eu-ddeum

Shin Bo-mi-rae

yun sung bin

LES CONCURRENTS « PHYSICAL SKILL: 100 » QUI ONT DÉJÀ ÉTÉ ÉLIMINÉS