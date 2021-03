Attention, fans de Powerpuff Girls! Le programme d’animation de Cartoon Network prend vie grâce à The CW, car à la mi-2020, la nouvelle action en direct de la série a été annoncée et à partir de là, ils ont continué à travailler pour réaliser le premier épisode pilote déjà en développement. Ce mardi plus est arrivé des nouvelles de leur casting et nous avons déjà les principaux noms.

L’émission est née en 1998 grâce à Craig McCracken, le créateur de cette série qui suit les aventures de Bombón, Bubble et Acorn, trois filles d’âge préscolaire qui possèdent des super pouvoirs et combattent le crime dans la ville de Townsville, face à des méchants comme Mojo Jojo. . Pour cette nouvelle adaptation, ils raconteront une histoire totalement différente de celle connue de leurs fans.

Selon le rapport officiel des médias américains Variété En août 2020, ce live-action montrera un tout nouveau visage: Bonbon, Bubble et Acorn seront des vingt-dix-ans désillusionnés qui n’apprécient pas de perdre leur crime d’enfance, mais quelque chose va se passer et le monde en aura plus que jamais besoin.. L’endroit Date limite confirmé aux actrices qu’elles joueront les trois héroïnes et les détails de leurs personnages.

+ Qui sont les actrices de la série live-action The Powerpuff Girls: