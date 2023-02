Qui sont les acteurs de You : casting du film Netflix

service de diffusion en continu Netflix se prépare pour le deuxième mois avec de nouvelles séries et films annoncés, mais les répercussions de janvier se poursuivent et l’un des titres les plus populaires est Vous. C’est la comédie qui n’est sur la plateforme que depuis quelques jours et qui est déjà la bande la plus populaire au monde. Réalisé par Kenya Barris, le film suit un couple et leurs familles respectives examinant l’amour moderne et la dynamique familiale entre cultures antagonistes, attentes sociales et différences générationnelles. Si vous souhaitez en savoir plus sur la production, nous vous invitons à revoir son casting.

+ Distribution du film Toi

– colline de jonas

Jonah Hill joue Ezra, un célibataire de 35 ans qui anime un podcast avec son ami Mo et dont les parents veulent désespérément qu’il sorte avec une jeune femme de la même synagogue. L’acteur est devenu célèbre dans sa juventus avec des comédies comme super mal Oui Chiot frappéet avec le temps d’autres crédits sont arrivés Moneyball, 21 Jump Street, Maniac, Le Loup de Wall Street Oui Ne lève pas les yeux.

– LAUREN LONDRES

Lauren London est celle qui donne vie à Amira, une femme qu’Ezra confond avec son chauffeur Uber peu de temps après avoir rompu avec son petit ami, et ils commencent une relation. L’actrice est connue pour être Keira Whitaker dans Le jeu de CW et au cinéma apparaît dans ATL, le match parfait Oui Sans remords.

-EDDIE MURPHY

Eddie Murphy est Akbar, le père d’Amira, qui insiste sur le fait que quiconque sort avec leur fille doit être musulman, et ne s’entend pas avec Ezra. L’acteur était l’une des figures du cinéma ces dernières décennies avec des titres tels que Flic de Beverly Hills, Trading Places, Venir en Amérique, The Nutty Professor et la voix de Donkey dans Shrek.

– JULIA LOUIS-DREYFUS

Julia Louis-Dreyfus joue Shelley, la mère d’Ezra qui a pour habitude d’embarrasser son fils avec des commentaires mesquins. L’actrice est reconnue dans le monde entier pour son rôle d’Elaine dans la sitcom Seinfelden plus d’être Selina Meyer dans Veep. Elle a récemment rejoint l’univers cinématographique Marvel en tant que Valentina Allegra de Fontaine.

-SAM JAY

Sam Jay joue Mo, le meilleur ami d’Ezra avec qui il fait un podcast. L’humoriste s’est fait remarquer comme scénariste dans Saturday Night Live et dans les programmes PAUSE avec Sam Jay Oui buste vers le bas.

-NIA LONG

Nia Long est FatimaLa mère d’Amira. L’actrice est devenue célèbre pour avoir joué Beullah « Lisa » Wilkes dans Le Prince de Bel Air et a eu des rôles récurrents dans d’autres émissions populaires. Sa filmographie comprend également Boyz n the Hood, vendredi Oui La maison de la grande maman.

-DAVID DUCHOVNY

David Duchovny dans le film est Arnoldo, le père d’Ezra. Il est devenu mondialement célèbre pour être Fox Mulder dans Les fichiers Xainsi que d’autres titres tels que Twin Peaks, Californication, Chaplin Oui Les Jones.

Le reste du casting de You comprend : Travis Bennett comme Omar, Molly Gordon comme Liza, Deon Cole comme Demetrio, Andrea Savage comme Becca, Elliott Gould comme M. Greenbaum, Rhea Perlman comme Bubby, Mike Epps comme Oncle EJ, La La Anthony comme Shaela, Yung Miami comme Tiffany, Khadijah Haqq comme Renee, Bryan Greenberg comme Isaac, Jordan Firstman comme Danny, Andrew Schulz comme cousin Avi, Matt Walsh comme Don Wood, Emily Arlook comme Kim Glassman, Hal Linden comme M. Greenwald, Winnie Holzman en tant que Mme Greenwald, Richard Benjamin en tant que Dr Green, Doug Hall en tant que Chris, Anthony Anderson en tant que barbier n ° 1, Nelson Franklin en tant que réalisateur, Rob Huebel en tant que producteur, Kym Whitley en tant que tante Nadine et Kenya Barris en tant que passager d’avion.

