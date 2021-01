Qui sont les acteurs de Risk Zone sur Netflix?

Les fans de l’univers Marvel connaissent très bien cet acteur de 42 ans. Il a participé à divers films de la franchise avec son personnage comme Sam Wilson, y compris Avengers: Fin de partie. En mars, il reprendra son rôle avec la série Le faucon et le soldat de l’hiver à diffuser sur Disney +.

Il avait déjà été noté pour avoir joué dans le film primé aux Oscars 2009, The Hurt Locker. De plus, il a travaillé sur Million Dollar Baby, The Fifth Estate et Point Blank.

Dans Risk Zone, il joue Leo, un officier militaire androïde.