Qui sont la petite amie et la petite maman de Chris D’Elia? Tout ce qu’il faut savoir sur Kristin Taylor

Le comédien Chris D’Elia fait actuellement face à sa juste part de contrôle. Récemment, de multiples allégations de harcèlement sexuel de sa part ont fait surface sur les réseaux sociaux.

Bon nombre des femmes qui l’accusent maintenant étaient mineures au moment du harcèlement présumé qu’elles disent avoir subi.

Et maintenant TMZ a brisé une autre histoire de ce genre, annonçant qu’une jeune femme non identifiée vient de déposer une plainte contre D’Elia « pour avoir prétendument violé les lois fédérales sur l’exploitation sexuelle des enfants et la pornographie enfantine ». Le point de vente n’a pas tardé à souligner que la Jane Doe en question « ne poursuit pas parce que les deux auraient eu des relations sexuelles lors de leur rencontre dans le Connecticut. L’âge du consentement en CT est de 16 ans ».

D’Elia a eu beaucoup de choses au cours des dernières années. Non seulement sa première spéciale de stand-up « No Pain » sur Netflix, mais lui et sa petite amie sont devenus les fiers parents de leur premier enfant. Et jusqu’à récemment, il avait fait un très bon travail pour garder l’identité de cette petite amie secrète.

Qui est la petite amie de Chris D’Elia?

Grâce à la recherche de quelques fans, nous savons maintenant que l’humoriste de 40 ans sort avec l’animatrice en stop-motion Kristin Taylor, la créatrice de Hi Big Dog Media.

On dirait que les choses entre eux deviennent assez sérieuses (avec le fait qu’ils ont eu un bébé et tout).

Alors, qui est Kristin Taylor? C’est ce que nous savons jusqu’à présent d’elle et des allégations de harcèlement contre D’Elia.

Jusqu’à récemment, les fans ne savaient pas grand-chose sur les fréquentations d’Elia. Bien qu’il parle de lui-même dans ses routines de stand-up et sur son podcast, «Félicitations à Chris D’Elia», D’Elia n’a pas tendance à partager beaucoup de détails sur sa vie personnelle.

Il a clairement indiqué qu’il avait un autre significatif, mais quand il parle d’elle, il n’utilise pas son nom – à la place, il se réfère à elle d’une manière vague, comme en l’appelant «ma dame».

Mais grâce à la recherche de fans sur Reddit, les gens ont rassemblé les pièces et ont réalisé que D’Elia sortait avec Kristin Taylor – et ce depuis quelques années maintenant, comme en témoignent les photos qui ont fait surface des deux ensemble.

Comme mentionné ci-dessus, Kristen Taylor est une animatrice en stop-motion.

Taylor travaille en tant qu’animatrice image par image chez Hi Big Dog Media, une entreprise qu’elle a elle-même fondée.

«Je suis une animatrice image par image et la créatrice de HI BIG DOG Media», écrit Taylor dans la biographie du site Web de son entreprise. « Né et élevé en Caroline du Nord, j’ai fait un arrêt rapide au cœur du pays pour obtenir mon baccalauréat à l’Université du Missouri. C’est ici que j’ai rencontré et adopté mon chien ange, Cooper, qui est l’inspiration derrière ce groupe de médias. «

Comme D’Elia, Taylor garde un profil bas en ligne.

Ce qu’elle partage sur le site Web de son entreprise, c’est à peu près l’étendue des informations qui existent sur Taylor. il semble qu’elle soit une personne assez privée, et honnêtement, on peut difficilement blâmer.

En fait, le compte Instagram de Taylor et Fil Twitter sont tous les deux privés.

En décembre 2019, D’Elia a récemment annoncé que lui et Taylor attendaient un bébé.

Il a partagé la nouvelle que Taylor était enceinte lors d’un épisode de son podcast, bien qu’il n’ait pas donné beaucoup de détails.

« Je dois te dire quelque chose, mec. Je vais avoir un … on a un bébé, » dit-il à l’époque. « C’est vrai. Maintenant, je ne partage pas beaucoup ça – je ne partage pas beaucoup ma vie personnelle. Mec, ton garçon va avoir un … bébé. Est-ce que ça me rend nerveux d’en parler? Oui, parce que, vous savez, c’est la vraie vie. Et ce n’est pas seulement moi qui raconte des conneries et que je fais des bruits de pet. « ;

Bien que la page Wikipédia de D’Elia ait noté une fois que leur fils Calvin était né en 2020, ce détail a depuis été supprimé. L’Instagram de Taylor, cependant, l’identifie simplement comme «la mère de Cal».

Il n’y a pas beaucoup de photos des deux ensemble.

Étant donné que Taylor et D’Elia ont gardé leur relation presque entièrement hors des médias sociaux, il n’est pas surprenant qu’il n’y ait pas beaucoup de photos d’eux ensemble, même si, en 2018, un fan aux yeux d’aigle a réussi à en trouver quelques-uns. d’entre eux ont l’air très couplés, même s’il est difficile de dire d’où viennent ces photos.

D’Elia n’a jamais été particulièrement personnelle sur les réseaux sociaux. En entendant le podcast de D’Elia et en regardant son compte Instagram, il semble qu’il s’occupe de tout autant que possible.

De multiples allégations de harcèlement sexuel ont été déposées contre D’Elia.

En juin 2016, une femme nommée Simone s’est manifestée sur Twitter avec des allégations de harcèlement sexuel contre le comédien. Elle a partagé des captures d’écran de conversations qu’elle prétend avoir eu lieu entre elle et D’Elia en 2014. À l’époque, elle n’avait que 16 ans.

Appelant D’Elia par son nom dans un fil détaillé, dans lequel elle a écrit: «Pendant longtemps, j’ai pensé que c’était embarrassant pour moi d’interagir avec cet homme plus âgé, mais c’est lui qui m’a envoyé un message sur Twitter et C’était celui qui avait deux fois mon âge et c’était celui qui a utilisé le déséquilibre de pouvoir entre nous à son avantage alors f *** chris d’elia …

« Je ne suis certainement pas la seule fille mineure à qui il a fait ça aussi. Juste un FYI. Pendant longtemps, j’ai pensé que c’était juste une histoire drôle à raconter lors de fêtes quand j’ai réalisé que ce qui s’était passé n’était pas normal et qu’il l’était et pouvait fais encore ça avec les jeunes filles et c’est mon travail de dire quelque chose. «

Simone a également expliqué qu’elle n’avait jamais rencontré D’Elia, car elle avait déjà un petit ami de son âge.

Il n’a pas fallu longtemps pour que les tweets deviennent viraux et de nombreux autres accusateurs ont présenté des allégations similaires contre D’Elia.

La plupart des femmes qui accusent D’Elia de harcèlement étaient également mineures lors de leurs prétendues rencontres avec lui.

Certaines comédiennes se sont jointes à la conversation, y compris Lane Moore qui a tweeté: « Qui aurait pu savoir que Chris D’Elia était un fluage autre que quiconque l’a déjà regardé ou entendu dire des choses. »

