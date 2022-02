Qui sont Clara Galle et Julio Peña qui attirent tous les regards sur « Par ma fenêtre » sur Netflix ?

CÉLÉBRITÉS

Le film a atteint la plateforme de streaming et est l’un des plus regardés par le public. qui sont-ils dans la vraie vie ?

Clara Galle et Julio Pena

« Par ma fenêtre » j’arrive à Netflix être un succès et sans aucun doute il l’a fait en captivant le public avec son histoire. Basé sur le best-seller jeunesse signé par la Vénézuélienne Ariana Godoy et réalisé par Marçal Forés (Animaux), le film suit Raquel (Clara Galle), qui a été folle d’Ares (Julio Peña), son séduisant et mystérieux voisin, toute sa vie. .

Mais qui sont Clara Galle et Julio Peña ?

Rachel (Clara Galle) est un adolescent qui observe Arès (Julio Pena) de votre fenêtre tous les mouvements que vous faites au quotidien. Au point qu’il l’épie dans son cours de gym, et le suit jusqu’au cimetière. C’était même si risqué que dans les premières minutes du film, elle avoue qu’elle l’aime bien.

Dans la vie réelle Clara Gallé Elle est une mannequin et actrice de cinéma et de télévision espagnole. Connu pour son rôle de Raquel dans le film ‘Par ma fenêtre’, basé sur le roman homonyme. Clara Huete Sánchez est née à Pampelune le 15 avril 2002. Dès son plus jeune âge, elle s’est intéressée au monde du théâtre, pour lequel elle a étudié les arts de la scène à l’Institut Plaza de la Cruz, en plus d’avoir enseigné la danse contemporaine et urbaine. cours. .

Dans ses réseaux sociaux, elle a une phrase qui représente sa personnalité : « Bonjour, je m’appelle Clara, mais je n’ai pas besoin de jaune pour moudre un œuf. » En plus d’agir, elle se consacre à des disciplines telles que la gymnastique, la musique. et danse.

Julio Pena

C’est lui qui donnera vie à Arès, le garçon populaire de l’école et du quartier. A tout juste 20 ans, il était présent dans plusieurs comédies musicales (Mamma Mía, Alice au pays des merveilles ou Moulin Rouge, entre autres) et que vous avez pu voir dans Acacias 38.

Peña Fernández est né à Saint-Sébastien en 2000, bien qu’il ait grandi à Madrid, où il a suivi des cours et des ateliers de théâtre dans différentes académies. Il a une sœur et deux demi-frères, un par le partenaire de son père et un par le partenaire de sa mère.

En 2018, il a été sélectionné pour jouer dans la série originale Bia de Disney Channel, avec le rôle de Manuel Gutiérrez. En janvier 2021, il rejoint la série télévisée espagnole Acacias 38 , où il incarne Guillermo Sacristán jusqu’à la fin de celle-ci en mai de la même année.

Dans la vraie vie, l’acteur a un partenaire. Actuellement, elle compte plus de 2 000 abonnés sur son Instagram et 133 publications. Dans chaque message qu’il publie, il attire l’attention de tous ses fans.

