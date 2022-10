Qui sont Arryk et Erryk Cargyll, les frères jumeaux de « House of the Dragon »

Dans le « La Maison du Dragon » épisode 9les jumeaux Cargyll ont joué un rôle important après la Prince Aegon Targaryen disparaîtrait En fin de compte, Erryk et Arryk montrent leur véritable loyauté dans le Danse des dragons.

Dans le chapitre intitulé « The Green Council », Arryk était occupé à combattre Criston Colepour décider qui porterait le fils de Haute tour d’Alicent retour au château.

Pendant ce temps, Erryk en avait marre de la situation et a aidé Rhaenys Targaryen à s’échapperqui mène à fin incroyable avec le dragon de Meleys.

Bien que cela semble surprenant Arryk et Erryk Cargyll ne sont pas joués par le même acteurcomme cela arrive avec Tyland et Jason Lannister dans la serie. Au contraire, les acteurs qui lui donnent vie ce sont aussi des jumeaux identiques dans la vraie vie : Luke et Elliot Tittensorrespectivement.

QUI SONT ERRYK ET ARRYK CARGYLL, LES JUMEAUX DE « HOUSE OF THE DRAGON » ?

Erryk et Arryk Cargyll sont Chevaliers de la maison Cargyll qui a servi de membres de la garde royale sous le règne de Viserys I Targaryen, ils étaient donc chargés de protéger différents membres de la famille royale.

Ils étaient des jumeaux identiques et il était extrêmement difficile de les distinguermême les autres Blancs Manteaux ne pourraient pas le faire.

Finalement, les frères se sépareront avec les noirs et les verts. Alors qu’Erryk choisit de servir Rhaenyra Targaryen à Peyredragon, Arryk reste avec Aegon II Targaryen au donjon rouge.

DONNÉES PERSONNELLES D’ERRYK CARGYLL

Titre: Monsieur

Monsieur Alliance: Cargyll House, garde royale, garde de la reine

Cargyll House, garde royale, garde de la reine Date de naissance: 90 après JC

90 après JC Date de décès: 129 après JC

129 après JC Faction: Les Noirs

Les Noirs Acteur de cinéma: Elliott Tittensor

POURQUOI ERRYK CARGYL A-T-IL CHOISI LE CÔTÉ NOIR ?

Dans le livre « feu et sang« , il n’est pas expliqué pourquoi Erryk Cargyll a choisi de servir Rhaenyra Targaryen, bien qu’il soit mentionné que a été nommé sa garde personnelle après la mort de Harwin fort. Compte tenu du changement apporté par la série « House of the Dragon », ils ont essayé de combler cette lacune.

Erryk Cargyll avait été le garde personnel d’Aegon Targaryentout comme Criston Cole l’était pour Rhaenyra, mais l’est maintenant pour la reine Alicent.

Ayant été au service du prince toutes ces années, connaît le type de personne qu’il est et les mauvaises habitudes qu’il a: son ivresse constante, sa luxure, ses violations sexuelles, etc.

Sa révulsion envers Aegon se manifeste lorsqu’elle part à sa recherche à Flea Bottom. et tente de montrer à son frère jumeau la vraie nature du prince, qui n’est pas fait pour être roi. Ça t’apprend même a des enfants illégitimes dispersés dans toute la ville.

Bien sûr, le fait qu’Erryk Cargyll soit fidèle à la nomination de Rhaenyra Targaryen comme héritière du trône de fer entre également en jeu, donc les actions des Verts sont de l’usurpation et de la trahison.

Erryk Cargyll montre à son frère Arryk le genre d’endroits fréquentés par Aegon II Targaryen. Épisode 9 de « House of the Dragon » (Photo : HBO)

DONNÉES PERSONNELLES D’ARRYK CARGYLL

Titre: Monsieur

Monsieur Alliance: Maison Cargyll, garde royale

Maison Cargyll, garde royale Date de naissance: 90 après JC

90 après JC Date de décès: 129 après JC

129 après JC Faction: Les Verts

Les Verts Acteur de cinéma: Luc Tittensor

POURQUOI ARRYK CARGYLL A-T-IL CHOISI LE CÔTÉ DES VERTS ?

Malgré la tentative de son frère de le convaincre, Arryk Cargyll considère que les actions contraires à l’éthique du prince ne sont que des « inclinations » et qu’ils ont prêté serment. Une fois qu’ils ont trouvé Aegon Targaryen, c’est Arryk qui essaie de le convaincre d’arrêter de lutter contre le fait qu’il va être roi, bien qu’il semble agacé par son attitude.

Dans les livres, sa préférence pour les Verts pourrait s’expliquer puisque l’une des rumeurs dit que Arryk Cargyll a trouvé Daemon et Rhaenyra Targaryen au lit dans la période de l’épisode 4.

Cependant, dans la série, ils ont créé des personnages beaucoup plus complets. Arryk choisit son devoir, tandis qu’Erryk fait ce qu’il pense être juste.

COMMENT ERRYK ET ARRYK CARGYLL SONT-ILS MORT ?

Lorsque la Danse avec les Dragons commence et que Criston Cole est déjà Lord Commandant de la Garde Royale, ordonne à Arryk Cargyll d’infiltrer Peyredragon, se faisant passer pour son frère et tuant Rhaenyra ou ses enfants. Une mission qui Otto High Tower déjà mentionné dans l’épisode 9 à Harrold Westerling, qui a refusé car quelque peu déshonorant.

Personne ne pouvait reconnaître Arryk, mais avant d’atteindre la famille royale, a rencontré son frère, Erryk, ce qui a conduit à l’une des scènes les plus tristes de « Fire and Blood ». Bien que les jumeaux pensaient et avaient des loyautés différentes, ils s’aimaient toujours. Pourtant, ils avaient un serment à tenir.

Selon l’une des rumeurs, les frères ont dit au revoir affectueusement, puis se sont battus jusqu’à la mort pendant une heure. Les corps des deux ont été retrouvés sans vie. Il existe une autre version dans laquelle les deux sont accusés d’être des traîtres, mais ce sera à « La Maison du Dragon » de choisir celle qui leur convient et les émeut le plus.