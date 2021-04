Qui seront les réalisateurs de The Last of Us pour HBO?

La série Le dernier d’entre nous HBO a trouvé son directeur pour le pilote de l’émission plus tôt cette année, et maintenant, il a trouvé deux autres réalisateurs pour diriger la série.

Jasmila Zbanic, connu pour le film nominé aux Oscars «Quo Vadis», Aida et Ali Abbasi, connu pour la bande « Frontière », seront les deux réalisateurs de la série. Cependant, il n’a pas été annoncé comment les deux géreront la direction des épisodes individuels prévus pour la série.

Les nouvelles sur les derniers talents à rejoindre The Last of Us proviennent de Variety, qui a d’abord rendu compte de l’implication de nouveaux réalisateurs cette semaine.

La nouvelle de l’implication de ces réalisateurs suit ce qui semble être un flux d’annonces long et relativement constant sur The Last Of Us et ceux qui seront impliqués.

Bien sûr, tout le monde dit être impliqué dans la série n’est pas encore à bord, bien que la plupart le soient. Johan Renck, connu pour son travail sur la série Tchernobyl de HBO, était auparavant programmé pour diriger l’épisode pilote, mais a par la suite dû partir en raison de conflits d’horaire.

Kantemir Balagov, mieux connu sous le nom de Beanpole, dirigera désormais le pilote, et il semble que Zbanic et Abbasi prendront le relais plus tard.