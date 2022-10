Qui seront les nouveaux cavaliers dragons de la saison 2 de « House of the Dragon »

La première saison de « Maison du Dragon» (« La maison du dragon » en espagnol) vient de se terminer et le dernier épisode a donné plusieurs indications sur ce qui se passera dans le prochain épisode. L’un d’eux est l’interaction Démon Targaryen avec le dragon Vermithor.

L’épisode 10, intitulé « The Black Queen » (« La reine noire » en espagnol), créée le dimanche 23 octobre sur la plateforme de hbo max. La finale de la saison a présenté plusieurs événements qui seront importants à l’avenir.

À un moment donné, lors de la discussion sur la stratégie à adopter pour se défendre contre du côté des VertsDaemon Targaryen mentionne qu’ils ont plusieurs dragons adultes sur Peyredragon ils pourraient être utiles dans la guerre s’ils obtenaient de nouveaux dragons pour eux-mêmes.

Plus tard, le prince cherche Vermithor, le dragon du roi Jaehaerys I Targaryen, où il lui chante une chanson en haut valyrien. Cela fait référence à ce qui se passe dans «Fire and Blood » le livre de George RR Martin sur lequel « House of the Dragon » est basé.

Daemon Targaryen s’approche du dragon Vermithor. Scène du chapitre 10 de « House of the Dragon » (Photo : HBO)

QUI SERONT LES NOUVEAUX DRAGON RIDERS DANS LA SAISON 2 DE « HOUSE OF THE DRAGON » ?

Dans l’œuvre originale, c’est Jacaerys Velaryon qui a l’idée de chercher de nouveaux coureurs pour les bêtes ailées. Ils cherchent d’abord parmi les possibles enfants illégitimes de certains Targaryens, qu’ils appelaient « Dragon Seeds ».

Désormais, si la série décide de s’en tenir au canon, le côté noir parviendra à ajouter 4 dragons à ses rangs. Ensuite, nous expliquerons qui seront vos nouveaux cavalierscomme on le voit dans l’image principale réalisée par Enife.

4.Ulf Blanc

Ulf blanc (également connu sous le nom d’Ulf le Blanc, en raison de la couleur de ses cheveux) il était un soldat de dragonstone quand la Danse avec les dragons a commencé. En essayant de recruter de nouveaux cavaliers de dragons, Ulf parvient à monter Silverwing (Silver Wing)qui appartenait auparavant au Reine Alysanne Targaryen.

Au départ, Ulf aidera les Noirs à mener quelques batailles, mais Sera-ce quelqu’un en qui ils peuvent avoir confiance?

3. Hugues Marteau

Hugues Marteau (également connu sous le nom de Hugh the Hammer) avait une grande taille, une grande force et son arme était un marteau de guerre. Quand la Danse des Dragons a commencé, travaillé comme forgeron à Peyredragon.

On soupçonnait qu’il était aussi un bâtard de Targaryen, car il avait les cheveux presque blancs et a pu monter Vermithorle dragon du roi Jaehaerys I Targaryen que l’on a vu dans l’épisode 10 de « La Maison du Dragon ». C’était un homme très violentqui ne savait ni lire ni écrire, et dont les allégeances changeront.

2. Orties

Orties (également connue sous le nom de Netty) était également une « graine de dragon », bien qu’elle n’ait pas de cheveux valyriens. Au contraire, Il avait les cheveux noirs et la peau brune.. Selon les archives, ses traits de visage faisaient «ne pouvait pas être appelé jolie”. Cependant, elle était imprudente et intelligente.

Lorsque la Danse du Dragon commence, Nettles n’a que 16 ans et a réussi à chevaucher l’un des dragons les plus sauvages de Dragonstone.. Voleur de moutons jamais eu de cavalier auparavant. Elle a réussi à l’apprivoiser avec beaucoup d’ingéniosité et de patience, car tous les jours, je lui amenais des moutons à paître.

Ce cavalier de dragon aura une relation particulièrement étroite avec Daemon Targaryence qui ne plaira pas à sa femme, Rhaenyra Targaryen.

1. Addam de Hull

Addam de Hull (plus tard nommé Addam Velaryon) était un bâtard de Driftmark qui a été emmené à Rhaenyra Targaryen. par Corlys Velaryon lui-même quand ils ont commencé à chercher de nouveaux cavaliers de dragons.

Le serpent de mer a affirmé qu’il était le fils illégitime de feu Laenor VelaryonMême si tout le monde soupçonnait il était son propre bâtard. Lorsque la Danse des Dragons commence, Addam a 15 ans, mais parvient à monter Seasmoke (Mist).