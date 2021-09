Qui seront les jurys de Bake Off Argentina 2021 ?

Pendant la quarantaine stricte en 2020, en raison de la pandémie de coronavirus, la majorité de la population est restée à l’intérieur de ses maisons et la télévision était le grand divertissement. Les plateformes ont gagné du terrain dans la volonté du public d’échapper à la réalité, mais en Argentine, il y a eu une émission de téléréalité qui a attiré tous les regards et est Patisserie, qui sera de retour pour une nouvelle édition.

Les émissions de cuisine semblent être un nouveau jalon à l’écran, puisque Telefé est issu de deux éditions de MasterChef Celebrity, où diverses personnalités reconnues par les spectateurs ont été incitées à la gastronomie amateur et largement en tête du nombre de téléspectateurs par rapport à leurs concurrents d’autres chaînes au cours de la même nuit.







Dans ce cas, nous verrons à nouveau un groupe de concurrents rassemblés dans la célèbre tente Bake Off, située dans une zone rurale du général Rodríguez, à environ 58 kilomètres de la capitale fédérale. À la mi-juillet, la troisième saison s’est confirmée avec un grand nombre de candidats, dont il y avait 14 participants, chacun avec sa personnalité et son expérience qu’ils apportent pour ce qui n’a été fait que chez eux.

En même temps que l’annonce du come-back, un changement important dans le jury a été annoncé. Damien Bétular et Pamela Villar Ils dégusteront une nouvelle fois les préparations sucrées des concurrents et seront accompagnés de Dolli irigoyen, en remplacement de Christophe Krywonis. Bien que la vraie raison du départ du chef français soit inconnue, on sait qu’il est en négociations avec WarnerMedia pour un futur projet.

Paula chaves reprenez le volant et ouvrez les portes de la troisième saison de Faire cuire l’Argentine du suivant 13 septembre, du dimanche au jeudi à 22h30 sur l’écran Telefé. Comme d’habitude dans ce type d’émission de téléréalité, deux fins différentes seront enregistrées, de peur qu’elles ne fuient, comme cela s’est produit à d’autres occasions.